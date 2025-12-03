METALES BÁSICOS: El cobre gana terreno ante la preocupación sobre la oferta

SHANGHÁI, 3 dic (Reuters) -

El cobre avanzaba el miércoles y se acercaba al máximo alcanzado esta semana, mientras la preocupación por la oferta apuntalaba la tendencia general alcista del metal. El mercado centraba su atención en la decisión sobre los tipos de interés que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái revirtió las pérdidas iniciales de la sesión y cerró el día con una subida del 0,13%, a 89.210 yuanes (US$12.630,79) por tonelada métrica, ampliando las ganancias a la octava sesión consecutiva. El cobre de Shanghái siguió los pasos del cobre a tres meses de referencia en Londres, que bajó desde su máximo histórico por el menor apetito por el riesgo y la recogida de beneficios. Pero el cobre de Londres también revertía las pérdidas del martes para subir un 0,93%, a US$11.249 la tonelada, a las 0705 GMT.

El optimismo ante una nueva rebaja de los tipos de interés del banco central estadounidense el 10 de diciembre respaldó el impulso alcista.

El recorte se espera a pesar de la limitada disponibilidad de datos económicos debido a los 43 días de cierre de la Administración de EEUU, con un movimiento de 25 puntos básicos ya descontado.

Los analistas de Sucden Financial señalaron en una nota que los responsables de la política monetaria podrían correr el riesgo de "crear una perturbación innecesaria en el mercado" al oponerse a las expectativas.

Todos los metales básicos avanzaban en las bolsas de Shanghái y Londres. Entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,39%, el zinc, un 0,22%, el plomo, un 0,17%, el níquel, un 0,11%, y el estaño, un 2,15%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,79%, el zinc subía un 0,44%, el plomo sumaba un 0,58%, el níquel avanzaba un 0,78% y el estaño subía un 1,56%.

(1 dólar = 7,0629 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)