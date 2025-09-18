Metales básicos: el cobre marca mínimos de más de una semana tras la bajada de tipos de la Fed

Por Amy Lv y Lewis Jackson

BEIJING, 18 sep (Reuters) -

El jueves, los futuros del cobre de Shanghái caían a su nivel más bajo en más de una semana, mientras los operadores recogían beneficios tras el esperado recorte de 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el aumento de la oferta del principal consumidor, China.

Tras el recorte de tipos del miércoles, el banco central estadounidense también indicó que se producirían más recortes en octubre y diciembre.

Los operadores cerraron algunas posiciones largas para recoger beneficios de las apuestas a la bajada de tipos, lo que lastró los precios del metal rojo utilizado en la energía y la construcción.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

caía por debajo del nivel psicológico clave de 80.000 yuanes (US$11.256,51) por tonelada métrica, un 1,36% hasta 79.620 yuanes la tonelada.

El contrato alcanzaba su nivel más bajo desde el 10 de septiembre, 79.500 yuanes, a principios de la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,43% a US$9953,5 la tonelada a las 08.15 GMT, tras tocar su mínimo de una semana en US$9925 el miércoles.

"Los precios han caído a un nivel cercano a su media móvil de 20 días y pueden caer en un rango de soporte previo entre 79.000 y 79.500 yuanes", dijo Xiao Jing, analista principal del bróker SDIC Futures.

"La atención está puesta ahora en los datos de inventarios que se publicarán el viernes", añadió.

Además, el aumento de la producción de metales en China pesó en el sentimiento, dijeron los analistas de ANZ en una nota.

La producción de cobre refinado de China en agosto se disparó un 15% interanual, acercándose a un nivel récord, según mostraron los datos oficiales. Entre los demás metales de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,91%, el níquel descendía un 0,89%, el estaño caía un 1,46% y el zinc cedía un 1,1%, mientras que el plomo sumaba un 0,38%. En cuanto a otros metales de la LME, el aluminio perdía un 0,26%, el níquel se debilitaba un 0,88%, el plomo caía un 0,1%, el estaño retrocedía un 0,63% y el zinc cedía un 0,73%.

(US$1 = 7,1070 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; Edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)