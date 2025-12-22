METALES BÁSICOS-El cobre marca récord tras acuerdo de tarifa cero entre Antofagasta y fundición china

22 dic (Reuters) - El cobre marcaba un récord el lunes, después de que la minera Antofagasta y una fundición china acordaran una tarifa de procesamiento cero para el concentrado de cobre de 2026.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Futuros de Londres avanzaba y subía un 0,74%, a 11.970 dólares la tonelada, a las 0700 GMT, después de haber establecido un récord en 11.996 dólares anteriormente en la sesión.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada con una subida del 1,73%, hasta 94.320 yuanes (US$13.397,92) por tonelada métrica.

Las tarifas de tratamiento y refinado de concentrado de cobre (TC/RC) para 2026 se sitúan en el nivel más bajo jamás acordado en las conversaciones anuales sobre el suministro.

El acuerdo ocurrió después de que las principales fundiciones chinas acordaran reducir drásticamente su producción el próximo año para contrarrestar la caída de las tarifas de procesamiento, incluso cuando un organismo de la industria no ferrosa respaldado por el Estado dijo que las tarifas deberían mantenerse por encima de cero, lo que indica un mercado de concentrado de cobre estructuralmente ajustado.

Las interrupciones en minas clave, como Grasberg de Freeport en Indonesia y Kamoa-Kakula en la República Democrática del Congo, han mantenido los TC/RC al contado por debajo de cero en 2025, obligando a los fundidores a pagar a los mineros.

Por otra parte, China mantuvo el lunes sin cambios los tipos preferentes de referencia para préstamos, en línea con las expectativas del mercado.

Entre otros metales básicos de la SHFE, el níquel subía por cuarta sesión consecutiva, cerrando la jornada con un alza del 4,55%, a 121.260 yuanes la tonelada, tras tocar un máximo de más de un mes de 121.360 yuanes.

El níquel de referencia londinense también avanzaba, un 3,09%, hasta US$15.260 la tonelada.

La subida del níquel siguió encontrando apoyo después de que la asociación de mineros de Indonesia, el mayor país productor de níquel, dijera la semana pasada que el país reducirá drásticamente la producción minera en 2026.

En Shanghái, el aluminio se revalorizaba un 0,82%, el zinc sumaba un 0,41%, el plomo subía un 0,42% y el estaño ganaba un 0,74%.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,48%, el zinc se anotaba un 0,63%, el plomo bajaba un 0,30% y el estaño descendía un 0,18%.

(US$1 = 7,0399 yuanes chinos renminbi)

(Información de Lewis Jackson; información adicional de Dylan Duan; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)