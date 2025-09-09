Metales básicos: el cobre opera estable tras revisión de datos de nóminas de empleo de EE.UU.

Por Polina Devitt

LONDRES, 9 sep (Reuters) - Los precios del cobre operaron estables el martes, apoyados por un incidente en una importante mina de Indonesia y bajo la presión de un dólar más fuerte tras una revisión clave de las cifras de nóminas de empleo estadounidenses.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cotizaba sin cambios a US$9913,50 por tonelada métrica a las 1604 GMT.

* El índice del dólar subía un 0,3%, mientras los inversores se preparaban para los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán el jueves, después de que las cifras de nóminas se revisaron a la baja, sugiriendo un mercado laboral mucho más débil de lo que mostraban las cifras iniciales en el período de 12 meses hasta marzo de 2025.

* Una moneda estadounidense más fuerte hace que los metales que cotizan en dólares resulten menos atractivos para los compradores que utilizan otras divisas.

* El cobre, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha subido un 13% en lo que va de año, tras alcanzar la semana pasada un máximo de cinco meses de US$10.038.

* "La demanda de cobre sigue siendo bastante fuerte porque a China le va bastante bien, como demostraron los datos de exportaciones e importaciones del lunes. Lo que preocupa es el resto del mundo", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

* Freeport-McMoRan dijo que había interrumpido temporalmente la explotación minera en Grasberg, Indonesia, una de las mayores minas de cobre del mundo, después de que un gran flujo de material húmedo bloqueó el acceso a partes de la mina subterránea, restringiendo las vías de evacuación de siete trabajadores.

* La minera Anglo American y la canadiense Teck Resources van a fusionarse, anunciaron ambas empresas el martes, en lo que sería la mayor operación de fusión y adquisición del sector minero en más de una década. Las dos empresas explotan minas de cobre adyacentes en Chile.

* En tanto, el aluminio en la LME subió un 0,2% a US$2623 la tonelada, y los datos diarios de la LME mostraron que los inventarios de aluminio disponibles en los almacenes registrados en la LME cayeron a 375.025 toneladas, su mínimo en dos meses, tras 67.400 toneladas de nuevas cancelaciones en Malasia. <0#MALSTX-LOC>

* El zinc de la LME cayó un 0,6% a US$2858,5, el plomo perdió un 0,7% a US$1977, el estaño cedió un 0,4% a US$34.025, mientras que el níquel bajó un 0,7% a US$15.120. (Reporte de Polina Devitt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)