METALES BÁSICOS-El cobre pierde terreno antes de los datos de inflación de EEUU

PEKÍN, 13 ene (Reuters) -

Los precios del cobre bajaban el martes al reducirse las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos antes de ⁠la publicación de los datos de ⁠inflación, lo que provoc una recogida de beneficios.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la jornada con una caída del 0,46%, a ⁠102.290 yuanes (14.662,71 ‌dólares) por ​tonelada métrica.

El contrato alcanzaba un máximo de 104.800 yuanes a principios de la sesión, cerca del ​récord de 105.500 yuanes alcanzado la semana pasada. El cobre de referencia a tres meses en la ‌Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,93% a 13,086 ‌dólares por tonelada a las 0721 GMT.

Tras ​unos datos de empleo más , JP Morgan dijo que ya no espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos de interés en 2026.

"Las esperanzas de recortes de tipos a corto plazo se han desvanecido, lo que ha provocado un retroceso de los precios", dijo un operador en Pekín bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Sin embargo, la escasa oferta en parte debido a que EEUU sigue atrayendo ⁠envíos de cobre una prima más alta fren las pérdidas de precios.

"Esperamos que los precios del cobre en los próximos tres ​a seis meses estén liderados por el sentimiento de los inversores sobre los aranceles específicos del cobre de EEUU con el foco en los niveles regionales de las existencias mundiales y el material que entra en EEUU, en lugar de los fundamentos globales subyacentes", dijo Natalie Scott-Gray en StoneX en una nota.

Además, los inversores estaban pendientes de los datos de inflación de Estados Unidos para calibrar la trayectoria de los tipos de interés ⁠este año.

Mientras tanto, el estaño SHFE

su subida a un tercer día y alcanz un máximo intradía ​de 395.000 yuanes, un récord alcanzado por última vez el 9 de marzo de 2022, en caída de las existencias.

La caída de la producción nacional debido al mantenimiento de los equipos en las fundiciones y la disminución de los inventarios indican una oferta ‍al contado cada vez más ajustada, lo que apuntal los precios, según señalaron en una nota los analistas del bróker Ruida Futures.

El optimismo de la demanda a largo plazo de este metal, que se utiliza para fabricar semiconductores, también contribuyó al alza. El aluminio SHFE bajaba un 0,85%, el níquel caía un 2,21%, el plomo retrocedía un 0,63%, mientras que el zinc ​ganaba un 0,85%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio perdía un 0,71%, el níquel descendía un 1,39%, el zinc bajaba un 0,19%, mientras que el plomo sumaba un 0,17% y el estaño apenas variaba.

(1 dólar = 6,9762 yuanes chinos) (Información de Amy ‍Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)