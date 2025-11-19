METALES BÁSICOS: El cobre repunta a medida que bolsas se estabilizan en medio de preocupación por oferta

(Actualiza precios a las 15:30 GMT)

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 nov (Reuters) - Los precios del cobre se recuperaron el miércoles, ya que algunos inversores consideraron que el reciente retroceso era un buen punto de entrada mientras los mercados bursátiles se estabilizan y en medio de la persistente preocupación por la oferta.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6% a US$10.787 la tonelada métrica a las 15:30 GMT.

* El cobre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) había perdido casi un 5% el martes, cuando tocó un mínimo de casi dos semanas, después de haber alcanzado un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.

* "Estamos viendo cierta recuperación en el mercado de valores antes de las ganancias de Nvidia de esta noche, así que creo que hay un sentimiento positivo que fluye hacia el mercado de metales también", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* "En el cobre, estamos viendo mínimos más altos en las correcciones, lo que indica que hay compradores sentados allí esperando para involucrarse y no están dispuestos a esperar una caída mayor".

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,2%, a 86.080 yuanes (US$12.106,72) la tonelada.

* La fortaleza del yuan chino contribuyó a estabilizar el mercado, al abaratar las materias primas en dólares para los inversores chinos.

* El cobre también se vio favorecido por la inquietud que suscitaron las interrupciones de la explotación minera en todo el mundo.

* Freeport-McMoRan dijo el martes que prevé reanudar la producción en la mina indonesia de Grasberg en julio de 2026, en línea con sus previsiones anteriores. Las operaciones se interrumpieron en septiembre, después de que lodo húmedo inundó una de las minas del complejo en septiembre, matando a siete trabajadores.

* El plomo de la LME caía un 0,1%, a US$2.021 la tonelada, tras tocar su nivel más bajo en dos semanas.

* Entre otros metales básicos, el aluminio avanzaba un 0,9% a US$2.804 la tonelada, el zinc cotizaba estable en US$2.989, el níquel sumaba un 0,4% a US$14.695 y el estaño ganaba un 0,9% a US$37.185.

(1 dólar = 7,1101 yuanes chinos)

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)