METALES BÁSICOS: El cobre repunta ante perspectivas de apoyo al sector inmobiliario chino

Por Eric Onstad

LONDRES, 10 dic (Reuters) - Los precios del cobre repuntaban el miércoles, acercándose de nuevo a niveles récord, ante la esperanza de que China, principal consumidor de metales, adopte nuevas medidas de estímulo, especialmente para su maltrecho sector inmobiliario.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,2% a US$11.624 la tonelada métrica a las 1005 GMT, tras ceder un 1,3% el martes y haber alcanzado un máximo histórico de US$11.771 un día antes.

* Las acciones del sector inmobiliario chino se dispararon el miércoles en medio de rumores de mercado no verificados de que el Gobierno estaba planeando un paquete de subsidios hipotecarios por valor de 400.000 millones de yuanes (US$56.630 millones).

* El sector inmobiliario es un gran consumidor de cobre y otros metales industriales.

* Según los analistas, también se necesitan estímulos para la economía china en general, después de que los datos del miércoles mostraran que persisten las tensiones deflacionarias y que la demanda interna sigue siendo débil.

* El cobre de la LME ha subido un 32% este año por la preocupación de que las interrupciones en las minas provoquen déficits y de que los flujos de metal hacia Estados Unidos restrinjan la oferta en el resto del mundo.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,2%, a 91.850 yuanes la tonelada.

* El mercado también estuvo muy atento a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos del miércoles, en la que se espera que recorte las tasas de interés, pero que podría moderar las expectativas de nuevos recortes.

* Los analistas de la correduría china Jinrui señalaron en una nota que la cautela ante futuros recortes de las tasas ha llevado a los inversores a reducir posiciones y que las tensiones previstas en la oferta fuera de Estados Unidos mantienen los precios elevados y volátiles.

* Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio subía un 0,3% a US$2.863,50 la tonelada, el plomo ganaba un 0,2% a US$1.983, el níquel sumaba un 0,2% a US$14.760, el estaño avanzaba un 1,4% a US$40.400, mientras que el zinc bajaba un 0,1% a US$3.086,50.

(1 dólar = 7,0636 yuanes chinos)

(Reporte de Eric Onstad; Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)