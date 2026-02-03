METALES BÁSICOS-El cobre repunta gracias al acopio en China y a una mayor propensión al riesgo

Por Eric Onstad

LONDRES, 3 feb (Reuters) - Los precios del cobre repuntaban el martes tras conocerse que China ⁠planea aumentar sus reservas ⁠de cobre y al reavivarse el apetito por el riesgo entre los inversores globales. El cobre de referencia a tres meses ⁠en la ‌Bolsa ​de Metales de Londres (LME) subía un 3,4%, a 13 323 dólares por tonelada, ​a las 1015 GMT, tras haber caído a un mínimo ‌de tres semanas en la sesión anterior.

El ‌cobre en la LME se ​había empinado a un máximo histórico de 14 527,50 dólares el jueves, alentado por las compras especulativas, pero luego se desplomó un 14,5% hasta el lunes.

"El repunte de hoy envía una señal bastante clara de que el apetito subyacente por la exposición al metal no ha sufrido una muerte súbita", dijo Ole Hansen, director de ⁠estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

"Además, la noticia de que China ​va a aumentar sus reservas estratégicas de cobre es algo que al mercado le gusta oír", agregó.

China ampliará sus reservas estratégicas de cobre y estudiará la creación de un sistema de almacenamiento comercial, dijo el martes un responsable de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos, respaldada por ⁠el Estado. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros ​de Shanghái subió un 2,6 % y cerró la sesión diurna en 104.500 yuanes (15.066,54 dólares) la tonelada.

Los metales industriales se sumaron al oro y otros mercados financieros en el repunte ‍del martes, gracias a la mejora del ánimo de los inversores, en parte debido al esperado acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India. El aluminio subía un 1%, a 3.087,50 dólares la tonelada, el plomo avanzaba un 0,1%, a 1.964,50 dólares, el ​níquel se revalorizaba un 3%, a 17.330 dólares, el estaño ganaba un 4,2%, a 48.540 dólares, mientras que el zinc bajaba un 1%, a 3.292 dólares.

(1 dólar = 6,9359 yuanes renminbi chinos) (Reporte ‍de Eric Onstad; edición en español de Javier López de Lérida.)