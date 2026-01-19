METALES BÁSICOS-El cobre repunta por la debilidad del dólar y los datos chinos

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 ene (Reuters) - Los precios del cobre repuntaban el lunes gracias a la debilidad del dólar y a ⁠unos datos mejores de lo esperado ⁠en China, principal consumidor de metales.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6% a 12.885 dólares la ⁠tonelada métrica a ‌las 1030 ​GMT, tras dos sesiones consecutivas de descensos.

* El cobre de la Bolsa de Metales de ​Londres (LME) había tocado mínimos de una semana el viernes por la toma de ganancias y la ‌preocupación por la debilidad de la demanda china, ‌tras retroceder desde el máximo histórico de ​13.407 dólares alcanzado el miércoles.

* El metal ha subido un 31% en los últimos seis meses, en parte por el temor a que las interrupciones en las minas provoquen escasez este año.

* "El rebote del cobre de hoy está impulsado en gran medida por la macroeconomía y el dólar después de que las amenazas arancelarias de Trump contra varios países europeos debilitaron al dólar estadounidense y desencadenaron amplias compras de metales", dijo Ewa Manthey, estratega de materias ⁠primas de ING.

* "El movimiento fue reforzado por el PIB chino cumpliendo el objetivo del gobierno, lo que ayudó a ​estabilizar el sentimiento de la demanda".

* El índice dólar caía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que impondría un arancel de importación adicional del 10% a partir del 1 de febrero a los bienes de ocho naciones europeas hasta que Estados Unidos pueda comprar Groenlandia.

* Un dólar más débil hace que las materias primas que cotizan en la divisa estadounidense sean más ⁠baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

* Los inversores se vieron alentados por los datos que mostraban ​que la producción industrial de China aumentó un 5,2% en diciembre con respecto al año anterior, más que en noviembre y por encima de lo esperado.

* Además, el crecimiento económico de la segunda economía mundial en el cuarto ‍trimestre fue ligeramente mejor de lo previsto.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,7%, a 101.180 yuanes (14.531,51 dólares) la tonelada, ya que los inversores siguieron tomando ganancias.

* Entre otros metales en la LME, el aluminio apenas variaba a 3.133,50 dólares la tonelada, el ​zinc sumaba un 0,3% a 3.217,50 dólares, el plomo ganaba un 0,5% a 2.054 dólares, el níquel subía un 2,7% a 18.060 dólares y el estaño bajaba un 0,2% a 47.910 dólares.

(1 dólar = 6,9628 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad; Información ‍adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)