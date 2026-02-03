METALES BÁSICOS-El cobre repunta tras la caída y persisten preocupaciones por el suministro

3 feb (Reuters) -

El cobre se recuperaba el martes tras caer en las dos últimas sesiones, en un momento en que las preocupaciones ⁠sobre el suministro y las perspectivas ⁠de la demanda apoyo al metal rojo. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 2,60% y cerró la bursátil a 104.500 yuanes (,54 ⁠dólares) la ‌tonelada métrica. Por ​su parte, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de ​Londres avanzaba un 4,08% hasta alcanzar los 13.417 dólares por tonelada a las 0715 GMT.

Estos ‌movimientos se produjeron después de que el cobre registrara fuertes ‌correcciones desde el viernes, tras una fuerte ​subida en ambas bolsas. El cobre de Shanghái había bajado un 13,65%, hasta los 98.580 yuanes, desde un máximo histórico de 114.160 yuanes, mientras que el índice de referencia de Londres había perdido hasta un 14,54% desde su máximo de 14.527,50 dólares. El repunte del precio del oro y de la plata también contribuyó a la recuperación del mercado de los metales el martes, según los operadores.

Mientras tanto, las interrupciones en las minas y la dislocación regional ⁠las amenazas arancelarias de Estados Unidos mantuvieron vivas las preocupaciones sobre el suministro, mientras que las fuertes perspectivas de demanda debido ​al papel central del metal rojo en la electrificación y los centros de datos de inteligencia artificial siguen vigentes.

"Aunque la volatilidad puede persistir a corto plazo, la narrativa subyacente del cobre sigue intacta, y la caída debería atraer en última instancia nuevas compras una vez que se estabilicen las condiciones macroeconómicas", afirmaron los analistas de IGN en una nota.

También se espera que la caída de los precios del ⁠cobre impulse la demanda, a pesar de los festivos del Año Nuevo Lunar, de nueve días de duración, ​en China, el principal mercado consumidor, que comenzarán el 15 de febrero y que suelen afectar a la actividad del mercado. La prima del cobre de Yangshan , un indicador de la demanda china de unidades importadas, subió a 39 dólares ‍por tonelada el lunes, tras alcanzar los 20 dólares el jueves. Entre otros metales básicos de la SHFE, el estaño sigue liderando las pérdidas, con el contrato más negociado cayendo un 6,70% hasta cerrar en 383.340 yuanes por tonelada. El aluminio bajaba un 0,96%, el zinc caía un 0,79%, el plomo perdía un 0,98% y el níquel retrocedía un ​1,25%. En el resto de la LME, el aluminio subía un 1,69%, el zinc avanzaba un 1,11%, el plomo se revalorizaba un 0,87%, el níquel subía un 3,17% y el estaño crecía un 5,01%.

(1 dólar = 6,9359 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson ‍y Dylan Duan; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)