Metales básicos: el cobre repunta tras la prórroga de la tregua comercial entre EEUU y China

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 12 ago (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes en las bolsas de Shanghái y Londres, impulsados por la prórroga del plazo de la tregua comercial entre Estados Unidos y China, que superaron las expectativas de un aumento de la oferta que frenó nuevas subidas.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la jornada con una subida del 0,13%, a 79.020 yuanes (US$10.991,33) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses LME en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,44% a US$9769 la tonelada, a las 0712 GMT.

El lunes, Estados Unidos y China ampliaron el plazo de la tregua arancelaria otros 90 días, las preocupaciones sobre las fricciones comerciales a corto plazo y las perspectivas de la demanda antes del aumento estacional de otoño de las importaciones de bienes como la electrónica.

Sin embargo, las expectativas de un aumento de la oferta del metal rojo, utilizado en la energía y la construcción, mantenían los precios bajo control el martes.

La producción de cobre de la minera estatal chilena Codelco aumentó un 17% interanual en junio, hasta las 120.200 toneladas. También dijo que sus reguladores han aprobado la reapertura de las partes de la mina El Teniente no afectadas por el colapso del 31 de julio que mató a seis trabajadores.

Se espera que la producción de cobre refinado en China alcance máximos históricos en julio y agosto con la puesta en marcha de nueva capacidad de fundición y de menores trabajos de mantenimiento de los equipos, según señalaron en una nota los analistas de la consultora Mysteel. El aluminio SHFE subía un 0,29%, el níquel un 0,67%, el plomo un 0,18%, el estaño un 0,84% y el zinc un 0,31%. El aluminio LME avanzaba un 0,7%, el plomo subía un 0,35%, el estaño sumaba un 0,22% y el zinc crecía un 0,75%, mientras que el níquel caía un 0,2%.

(1 = 7,1893 yuanes chinos renminbi) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)