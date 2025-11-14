METALES BÁSICOS El cobre retrocede ante la debilidad de los datos chinos y la cautela estadounidense

SHANGHÁI, 14 nov (Reuters) -

Los precios del cobre retrocedían el viernes tras una racha ganadora de cuatro sesiones, ya que una serie de datos débiles de China suscitaron preocupaciones sobre la demanda, mientras los inversores esperaban la publicación de datos retrasados de EEUU para conocer el estado de la mayor economía del mundo.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 0,49% por tonelada métrica, cerrando la semana con una subida del 1,50%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,45%, a US$10.906,5 la tonelada, a las 0733 GMT, con una subida semanal del 1,53%.

La producción industrial de China creció un 4,9% interanual en octubre y las ventas minoristas aumentaron un 2,9%, ambas las más lentas en más de un año, mientras que los precios de las viviendas nuevas cayeron un 0,5% intermensual, la mayor caída desde octubre de 2024, mostraron datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.

Los nuevos préstamos concedidos por los bancos chinos cayeron bruscamente en octubre con respecto al mes anterior, según los datos publicados el jueves por el Banco Popular de China. La cifra tampoco alcanzó las expectativas, lo que indica una débil demanda privada en medio de una recesión del sector inmobiliario.

Mientras tanto, los mercados se mostraron cautos antes de la publicación de los datos económicos de Estados Unidos tras la reapertura de la Administración federal.

Las esperanzas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU en diciembre también se desvanecieron después de que un número creciente de dirigentes monetarios de la Fed señalaran reticencias a una mayor relajación.

Todos los metales básicos, tanto en la bolsa de Shanghái como en la de Londres, registraron descensos el viernes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,68%, el zinc caía un 1,02%, el plomo perdía un 1,05%, el níquel descendía un 1,48% y el estaño se desplomaba un 1,77%. Entre los metales de la LME, el aluminio caía un 1,19%, el zinc retrocedía un 1,00%, el plomo descendía un 0,51%, el níquel bajaba un 0,67% y el estaño cedía un 1,01%. (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)