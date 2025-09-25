Metales básicos: el cobre retrocede desde máximos de 15 meses al desvanecerse el pánico por Freeport

Por Tom Daly

25 sep (Reuters) - Los precios del cobre bajaron el jueves desde máximos de 15 meses al empezar a disiparse el pánico provocado por la declaración de fuerza mayor de Freeport-McMoRan Inc en su mina de Grasberg, en Indonesia.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 0,7% a US$10.263 la tonelada métrica a las 1600 GMT.

* El metal tocó los US$10.485 a inicios de sesión, el nivel más alto desde mayo de 2024, ya que los operadores se apresuraron a cubrir posiciones cortas después de que Freeport dijo que esperaba que la producción de su unidad indonesia en 2026 fuera un 35% menor de lo estimado anteriormente.

* Dos operadores dijeron el jueves que la mayor parte de la cobertura de posiciones cortas ya se había realizado.

* Alastair Munro, estratega senior de metales en Marex, dijo que la caída del cobre se debió parcialmente a que la compra por parte de Commodity Trading Advisors se había ralentizado y a un dólar más fuerte.

* Los fondos de inversión de los CTA se rigen en gran medida por programas informáticos basados en señales técnicas. Un dólar más fuerte encarece los metales para los tenedores de otras divisas.

* "De cara al futuro, es probable que los precios del cobre sigan apoyados por las continuas interrupciones de la oferta, la escasa disponibilidad de concentrados y los ajustados inventarios fuera de Estados Unidos", dijo Ewa Manthey, analista de ING.

* Citi anticipó en una nota un déficit de oferta de cobre de unas 400.000 toneladas en 2026 y -sin un repunte de los precios- y un déficit de 350.000 toneladas en 2027.

* Entre otros metales, el aluminio subió un 0,3% a US$2658,50 la tonelada, el plomo subió un 0,8% a US$2014 y el estaño ganó un 0,6% a US$34.510. El zinc cayó un 0,4% a US$2925 y el níquel cedió un 1% a US$15.260. (Reporte adicional Polina Devitt, Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)