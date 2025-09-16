Metales básicos: el cobre retrocede desde máximos de varios meses tras la recogida de beneficios

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 16 sep (Reuters) -

Los precios del cobre retrocedían el martes desde sus máximos de varios meses, en un momento en que la recogida de beneficios por parte de algunos operadores, más que el apoyo de las apuestas consolidadas de un recorte de tipos en Estados Unidos y los avances en las conversaciones comerciales entre EEUU y el principal consumidor, China.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái,

, retrocedía parte de las ganancias anteriores y terminó la jornada con una subida del 0,06%, a 80.880 yuanes (US$11.366,89) por tonelada métrica. Al principio de la sesión, el contrato alcanzaba su máximo desde el 28 de marzo, con 81.530 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,61% a US$10.124,5 la tonelada a las 0839 GMT. El lunes, el contrato alcanzó un máximo de 15 meses de US$10.192,5.

"Está impulsado por el movimiento de los operadores para recoger beneficios antes de la decisión final de un recorte de tipos de la Reserva Federal", dijo un operador en Pekín bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación. Entre los demás metales de la SHFE, el níquel sumaba un 0,36%, el aluminio caía un 0,33%, el estaño bajaba un 0,42%, el zinc perdía un 0,22% y el plomo retrocedía un 0,38%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio apenas variaba, el níquel bajaba un 0,2%, el plomo retrocedía un 0,12%, el zinc caía un 0,37% y el estaño sumaba un 0,23%.

(US$1 = 7,1154 yuanes chinos)