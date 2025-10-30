Metales básicos: el cobre retrocede desde máximos tras la fortaleza del dólar y dudas sobre demanda

30 oct (Reuters) -

Los precios del cobre retrocedían desde niveles récord el jueves, mientras el dólar estadounidense se consolidaba en torno a máximos de dos semanas después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés y empezaban a surgir preocupaciones en torno a la demanda del metal rojo.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,1%, hasta 87.960 yuanes (US$12.348,73) la tonelada. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 1,19%, a US$11.050 por tonelada métrica, a las 0728 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$11.200 el miércoles por la preocupación por la oferta.

A pesar del considerable descenso de la producción mundial de refinado, Goldman Sachs ha mantenido su previsión para el cobre en US$10.500 la tonelada, basándose en el escepticismo de que la tensión fundamental prevista en el mercado se materialice en los próximos seis meses.

Sin embargo, los analistas de ING creen que las perspectivas del cobre empiezan a ser más halagüeñas, con unos balances más ajustados tanto para 2025 como para 2026, en medio de los retos de la oferta y el creciente optimismo comercial. Las principales mineras, entre ellas Glencore y Anglo American, registraron una menor producción de cobre en los nueve primeros meses del año, con una serie de interrupciones que llevaron a los analistas a elevar sus previsiones de precios para el próximo año, según un sondeo de Reuters. El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, retrocedía desde un máximo de dos semanas, un 0,2%, hasta 98,98 puntos.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas. Entre los demás metales londinenses, el aluminio perdía un 0,66%, hasta los US$2868 la tonelada, el níquel bajaba un 0,46%, hasta los US$15.295, el plomo retrocedía un 0,05%, hasta los US$2025,5, el estaño caía un 0,87%, hasta los US$35.870, y el zinc cedía un 0,49%, hasta los US$3067,5. El aluminio SHFE perdía un 0,05%, hasta 21.245 yuanes, el níquel bajaba un 0,03%, hasta 120.980 yuanes, el plomo descendía un 0,06%, hasta 17.350 yuanes, el estaño caía un 0,93%, hasta 283.600 yuanes, y el zinc descendía un 0,13%, hasta 22.365 yuanes.

