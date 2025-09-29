Metales básicos: el cobre retrocede en Shanghái tras repunte ligado a la mina de Grasberg

SHANGHÁI, 29 sep (Reuters) -

El cobre de Shanghái bajaba el lunes, ya que el repunte de los precios, impulsado por la preocupación por la oferta tras un accidente en la segunda mina más grande del mundo, lastraba la demanda.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,25%, hasta los yuanes (US$11.560,02) por tonelada métrica, a las 0249 GMT, retrocediendo desde el máximo de seis meses alcanzado el pasado jueves.

Los precios del cobre en Shanghái subieron cerca de un 3,4% la semana pasada, impulsados en gran medida por las interrupciones en la mina de Grasberg, en Indonesia.

El Gobierno indonesio ha llegado a un acuerdo con Freeport Indonesia para detener las operaciones en la mina y dar prioridad a la búsqueda de los trabajadores atrapados, dijo el viernes el ministro de Minería del país.

Una gran avalancha de lodo atrapó a principios de mes a siete trabajadores de la mina subterránea Grasberg Block Cave. Dos de ellos fueron hallados muertos el 20 de septiembre, según Freeport.

Según los analistas del bróker chino Galaxy Futures, los consumidores no aceptan "suficientemente" la subida de precios.

El mercado chino permanecerá cerrado del 1 al 8 de octubre por la festividad del Día Nacional.

China publicó el domingo planes para impulsar la industria de los metales no ferrosos, en los que se decía que el sector debía evitar la construcción de proyectos "repetitivos y de gama baja" para metales como el cobre. El plan también abogaba por la adopción de materiales de cobre de gama alta. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,97% a US$10.280 la tonelada. Entre los demás metales de la SHFE, el zinc bajaba un 1,57% a 21.665 yuanes la tonelada.

El mercado mundial del zinc pasó de un déficit en junio a un superávit de 30.200 toneladas en julio, según el Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc.

Las existencias de zinc en los almacenes de la SHFE aumentaron un 1,2% semanal hasta las 100.544 toneladas, siendo el único metal básico que registró un incremento, según mostró el viernes el informe semanal de existencias de la bolsa. El plomo caía un 1,06%, el níquel descendía un 0,77%, el estaño bajaba un 0,64%, mientras que el aluminio descendía un 0,24%. En la LME, el aluminio subía un 0,21%, el zinc avanzaba un 0,29%, el níquel ganaba un 0,26%, el plomo retrocedía un 0,47% y el estaño descendía un 0,33%.

(US$1 = 7,1185 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)