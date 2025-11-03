METALES BÁSICOS: El cobre revierte sus pérdidas pese a los débiles datos de las fábricas chinas

SHANGHÁI, 3 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái revertía las pérdidas de las primeras operaciones al cierre del lunes, aunque los lastraban el ánimo. El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái la sesión diurna con una subida del 0,10%, a 87.300 yuanes por tonelada métrica.

El cobre de Shanghái llegó a caer hasta un 0,56% a primera hora del día, pero las compras ayudaron a que el metal rojo volviera a registrar una modesta subida, según los operadores. El cobre de referencia a tres meses subía un 0,09%, a US$10.897 la tonelada a las 0920 GMT.

Los datos publicados el lunes y a finales de la semana pasada mostraron que la actividad de las fábricas en China, principal consumidor del metal, seguía siendo lenta.

El índice de gestores de compras (PMI) RatingDog, elaborado por S&P Global, cayó a 50,6 en octubre, según mostró el lunes el sondeo centrado en el sector privado, por debajo de las expectativas de 50,9 de un sondeo de Reuters.

Los resultados coinciden con la encuesta oficial publicada el viernes, que mostró que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre, con el PMI manufacturero oficial cayendo a 49,0 desde los 49,8 de septiembre. La lectura fue la más baja en seis meses y quedó por debajo de las expectativas de 49,6 en una encuesta de Reuters, ya que los nuevos pedidos de exportación disminuyeron, después de meses de adelanto para evitar posibles aranceles de EEUU habían seguido su curso. La fortaleza del dólar estadounidense también pesaba en el mercado, encareciendo las materias primas negociadas con el billete verde para los inversores que utilizan otras divisas. Los partidarios del endurecimiento monetario de la Reserva Federal de EEUU mostraron sus reservas a la hora de recortar los tipos de interés la semana pasada, lo que plantea dudas sobre la posibilidad de un nuevo recorte en diciembre.

La demanda de cobre en China siguió mostrando síntomas de debilidad en el contexto de altos precios, con la prima de cobre Yangshan

, que refleja la demanda de cobre importado en China, a US$36 la tonelada el viernes, cayendo desde los US$50 la tonelada de hace un mes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 1,48%, el zinc un 0,96%, el plomo un 0,11%, el níquel un 0,26% y el estaño un 0,71%. Entre los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,83%, el zinc un 0,82%, el plomo un 0,47%, el estaño un 0,18% y el níquel apenas variaba. (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)