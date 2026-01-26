METALES BÁSICOS: el cobre roza máximos de una semana y el estaño retrocede desde su récord

26 ene (Reuters) -

El cobre se acercaba el lunes a su nivel más alto en una semana, en un contexto de debilidad del dólar, mientras que el estaño retrocedía tras un repunte que marcó un récord para el metal de soldadura.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la con una subida del 1,26%, hasta 101.880 yuanes (US$14.645,30) la tonelada métrica, retrocediendo desde los 103.880 yuanes, el nivel más alto en más de una semana. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba, sin embargo, un 0,56% a US$13.041 la tonelada a las 0700 GMT, tras tocar los US$13.260, también máximos de más de una semana. El dólar estadounidense seguía bajando, después de que la semana pasada registrara la mayor caída semanal del billete verde desde junio, en un momento en que la preocupación geopolítica inquietó a los inversores, lo que favoreció a los metales cotizados en dólares al abaratarlos para los inversores que utilizan otras divisas.

También contribuyeron al repunte del cobre las interrupciones en las minas chilenas. El contratista de maquinaria Finning dijo que se había alcanzado un pacto laboral el sábado para poner fin a un bloqueo de la mina Escondida de BHP y de la mina Zaldivar de Antofagasta por parte de trabajadores en huelga.

Los sindicalistas de Finning iniciaron el viernes una huelga que bloqueó las carreteras de acceso a las dos minas.

Mientras tanto, la huelga continuó en la mina Mantoverde de Capstone Copper en Chile, con el sindicato diciendo que la empresa estaba evitando las conversaciones para poner fin a la huelga.

Por otra parte, el estaño dejó de batir récords.

El contrato de estaño más negociado en Shanghái avanzaba un 1,37%, hasta los 425.340 yuanes la tonelada, tras dispararse un 10,27% y marcar un récord de 462.720 yuanes esta misma sesión. El estaño de referencia de Londres, sin embargo, descendía un 6,10%, a US$53.350 la tonelada, tras marcar un récord de US$57.515.

Los avances del estaño se debieron a las compras especulativas motivadas por las limitaciones de la oferta, según los operadores, y las últimas ocurrieron en Indonesia, donde el Gobierno lanzó una ofensiva militar contra la minería ilegal.

El estaño es el metal básico que mejor se ha comportado en 2026, con una subida de más del 36% en Shanghái y de más del 37% en Londres. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,33%, el zinc avanzaba un 0,65%, el níquel subía un 0,25% y el plomo bajaba un 0,15%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio se revalorizaba un 0,13%, el zinc un 0,84%, el plomo un 0,05% y el níquel perdía un 1,87%.

(1 dólar = 6,9565 yuanes chinos renminbi) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Janane Venkatraman y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)