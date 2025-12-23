METALES BÁSICOS. El cobre se acerca a máximos históricos tras la restricción de la oferta

Por Ishaan Arora

23 dic (Reuters) -

Los precios del cobre se mantenían estables el martes, cerca de los máximos históricos alcanzados en la sesión anterior, impulsados por las restricciones de la oferta y las expectativas de relajación de la política monetaria en Estados Unidos y China.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la con pocos cambios, a 93.740 yuanes (US$13.337,0) por tonelada métrica a las 0727 GMT. El lunes alcanzó un máximo histórico de 94.470 yuanes. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Futuros de Londres ganaba un 0,2% a US$11.944,0 la tonelada. Los informes del lunes dijeron que el presidente de EEUU, Donald Trump, podría nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal a principios de enero, con los mercados valorando dos recortes de tasas para el próximo año expectativas de una postura política más a favor de la relajación monetaria.

En China, los factores relacionados con la oferta también sirvieron de apoyo. Las principales fundiciones de cobre del país recortarán su producción en más de un 10% en 2026 para contrarrestar el exceso de capacidad del sector, que ha distorsionado cada vez más las tarifas de procesamiento de los concentrados de cobre, según un proveedor chino de información de mercado.

"Los fundamentos del complejo de metales básicos parecen muy prometedores (mientras) es probable que China introduzca una nueva ronda de recortes de los tipos de interés y también está tratando de reducir el exceso de capacidad de fundición de todos los materiales básicos, lo que es muy, muy alcista", dijo Kunal Shah, jefe de investigación de Nirmal Bang Commodities. Entre otros metales básicos de la SHFE, el níquel ampliaba las ganancias a una quinta sesión consecutiva, subiendo un 4,4% a 123.040 yuanes la tonelada, un máximo de más de dos meses. El níquel de referencia londinense también subía, un 1,2% hasta US$15.460 la tonelada, su máximo desde el 10 de octubre.

"El cobre LME podría alcanzar los US$13.500/tonelada y es probable que el aluminio alcance los US$3200 la tonelada en los próximos seis a nueve meses, mientras que el zinc podría llegar a los US$3200 la tonelada después del próximo trimestre", dijo Shah.

En Shanghái, el aluminio bajaba un 0,3%, el zinc subía un 0,1%, el plomo avanzaba un 0,3% y el estaño ganaba un 0,5%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,1%, el zinc se mantenía estable, el plomo sumaba un 0,3% y el estaño ganaba un 1,2%.

(1 dólar = 7,0286 yuanes chinos renminbi) (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)