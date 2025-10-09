Metales básicos: el cobre se acerca a US$11.000 la tonelada por retorno de China y preocupación por la oferta
- 1 minuto de lectura'
Por Tom Daly
9 oct (Reuters) - El precio del cobre alcanzó el jueves su nivel más alto en 16 meses al acercarse a los US$11.000 por tonelada métrica, con los inversores de China, principal consumidor de metales, de vuelta tras un festivo de una semana, y la preocupación por la oferta de las principales minas.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,9% a US$10.872 por tonelada métrica a las 0915 GMT. Anteriormente había tocado los US$10.890,50, el nivel más alto desde mayo de 2024, cuando el metal alcanzó un récord de US$11.104,50.
* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái también alcanzó un máximo de 16 meses de 87.700 yuanes (US$12.310) la tonelada al reanudarse las operaciones en China.
* Las existencias totales de cobre en el sistema de almacenamiento de la LME
* El miércoles, Teck Resources recortó su previsión de producción de la mina chilena de Quebrada Blanca hasta 2028.
* El Grupo Internacional de Estudios del Cobre redujo su estimación de excedente de mercado para 2025 a 178.000 toneladas desde 289.000 toneladas debido a las interrupciones en las principales minas, incluyendo Grasberg en Indonesia, que ha estado cerrada durante un mes.
* "Si hay alguna expectativa de que Grasberg va a volver más rápido de lo que se ha dicho en las últimas semanas, el cobre se vería afectado", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum.
* Otros acontecimientos que podrían desencadenar un retroceso de los metales básicos son una posible resolución del cierre del Gobierno estadounidense e indicios de que se detendrá el ciclo de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, añadió Price.
* La fortaleza del cobre hacía subir al complejo de metales básicos. El aluminio trepaba un 14% a US$2.781,50, tras haber tocado antes los US$2.793, también el nivel más alto desde mayo de 2024. El zinc ganaba un 0,9% a US$3.030, el níquel sumaba un 0,8% a US$15.470, el plomo avanzaba un 1% a US$2.021 y el estaño saltaba un 1,1% a US$36.740.
(1 dólares = 7,1245 yuanes chinos) (Reporte de Tom Daly; Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
