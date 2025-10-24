Metales básicos: el cobre se acerca a US$11.000 por preocupaciones sobre suministro

Por Tom Daly

24 oct (Reuters) - El cobre se acercó el viernes a los 11.000 dólares por tonelada debido a la persistente preocupación por la escasez de oferta y un renovado optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1% a 10.960 dólares a las 1600 GMT. Anteriormente había tocado los 10.979,50 dólares, su nivel más alto desde el 9 de octubre, cuando alcanzó un máximo de 16 meses de 11.000 dólares.

* El meta va rumbo a un cierre histórico y registrar una mejora semanal del 3,3%.

* "Creo que el cobre seguirá subiendo (...) simplemente porque hay una escasez en desarrollo como resultado del alud de lodo en Grasberg y la necesidad continua de cobre, sobre todo en China, pero también en todo el mundo", dijo Angel John Meyer, analista de SP.

* La mina Grasberg de Freeport, en Indonesia, lleva cerrada desde el incidente del 8 de septiembre, mientras que la minera chilena Antofagasta dijo el jueves que espera que su producción de cobre de 2025 se sitúe en el extremo inferior de su previsión de 660.000 a 700.000 toneladas.

* Las existencias de cobre en la LME , de 136.350 toneladas, alcanzaron su nivel más bajo desde fines de julio. Según Meyer, el cobre podría sufrir una contracción similar a la del zinc esta semana, ya que las fundiciones chinas que operan en el arbitraje Londres-Shanghái corren el riesgo de verse atrapadas por la falta de metal físico.

* La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, el jueves en Corea del Sur.

* Entre otros metales básicos, el aluminio bajó un 0,2%, a 2856 dólares la tonelada, tras tocar los 2883,5 dólares, su máximo desde mayo de 2022; el zinc sumó un 0,2%, a 3020,5 dólares; el plomo avanzó un 0,3%, a 2015 dólares; mientras que el níquel y el estaño subieron un 0,1% cada uno, a 15.360 dólares y 35.670 dólares, respectivamente.

(Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)