METALES BÁSICOS: El cobre se aleja de sus máximos ante los riesgos de suministro

PEKÍN, 2 dic (Reuters) -

El cobre retrocedía desde los máximos históricos alcanzados el martes, mientras los inversores se centraban en los riesgos futuros de la oferta, tras los recortes de producción previstos por China y la subida de primas del principal productor, Codelco.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,10%, a 88.920 yuanes (US$12.574,60) por tonelada métrica, tras haber tocado antes un máximo histórico de 89.920 yuanes por tonelada. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,39%, a US$11.208,50 la tonelada a las 0719 GMT.

El mercado se centra en los riesgos de suministro, en un momento en que los inversores evalúan el impacto del plan de las principales fundiciones chinas de recortar la producción en un 10% el próximo año.

El plan de las fundiciones de recortar la producción reforzó las perspectivas de que la oferta de cobre refinado se volverá escasa, dijeron los analistas del bróker chino Jinrui Futures en una nota.

Mientras tanto, Codelco, el peso pesado de la minería del cobre chilena, subió en sus ofertas de primas de cobre para el suministro a largo plazo de 2026. Las primas se pagan por encima de los precios del cobre LME.

Las nuevas ofertas fueron vistas como diseñadas para los compradores capaces de aprovechar los beneficios del arbitraje Comex-LME mediante la entrega a los almacenes en Estados Unidos, sumándose a las preocupaciones de que el suministro de cobre será escaso en otros lugares.

El dólar estadounidense siguió debilitándose, mientras las esperanzas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre seguían siendo elevadas.

Un dólar más débil favorece el mercado del cobre al abaratar las materias primas negociadas con el billete verde para los inversores que utilizan otras divisas. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio ganaba un 0,60%, el zinc subía un 1,00%, el plomo avanzaba un 0,73%, el níquel sumaba un 0,49%, y el estaño registraba el único descenso del 0,24%. En el resto de la LME, el aluminio, el zinc, el níquel y el estaño apenas variaban, mientras que el plomo subía un 0,20%.

(1 dólar = 7,0714 yuanes) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)