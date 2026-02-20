METALES BÁSICOS-El cobre se dirige a una caída semanal ante el aumento de las existencias

20 feb (Reuters) -

El cobre de Londres parecía encaminarse hacia su tercera semana consecutiva de pérdidas, a pesar de que el viernes subía ligeramente, ‌debido al aumento de ‌las ⁠existencias mundiales en un contexto de debilidad de la demanda china y fortalecimiento del dólar. El cobre de referencia de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,3% ​hasta situarse ⁠en 12.842,50 ⁠dólares por tonelada métrica a las 0351 GMT, pero se encaminaba hacia una pérdida semanal del 0,3%.

La ​Bolsa de Futuros de Shanghái, cerrada por los festivos del Año Nuevo Lunar, reabrirá el ‌24 de febrero.

"El cobre y el resto de ​los metales básicos de la LME están mostrando ​hoy un poco de fortaleza, recuperando algo de terreno a pesar de la fortaleza del dólar. Hay un elemento de cobertura de posiciones cortas que está ayudando a los precios a subir", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer, refiriéndose a los vendedores que se convierten en compradores del metal ​rojo.

El dólar se preparaba el viernes para cerrar su mejor semana desde octubre, tras una serie de datos económicos mejores de lo esperado ⁠y unas perspectivas más restrictivas de la Reserva Federal.

Un dólar más fuerte suele encarecer los metales cotizados en dólares para ‌quienes operan con otras divisas.

Mientras tanto, las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 925 toneladas hasta alcanzar las 225.575 toneladas el jueves

, el nivel más alto desde marzo de 2025. CME Group ha recibido una solicitud para cotizar un almacén de cobre en un suburbio de Chicago, según muestra un aviso del operador de la bolsa de materias primas de EEUU, después de ‌que la perspectiva de los aranceles ha llevado a los operadores a acumular reservas.

"Vemos un soporte clave ⁠para el cobre a tres meses en dos niveles: 12 528 dólares/tonelada y 12.414 dólares/tonelada, siendo ‌este último el nivel más crítico que debe mantenerse", dijo el analista de ⁠Marex Edward Meir en una nota.

Por otra parte, los precios del ⁠zinc subían un 0,4% hasta los 3.351,50 dólares , y el níquel se mantenía estable en 17.285 dólares por tonelada.

"Las interrupciones en las minas de Chile y Perú, y los crecientes indicios de que los nuevos proyectos no entrarán en funcionamiento con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda, están impulsando los ‌metales básicos", dijo Waterer, quien añadió que los ​bajos niveles de existencias y los cierres y retrasos en las minas han respaldado los precios del níquel y el zinc. El aluminio avanzaba un 0,5% hasta los 3.082,50 dólares, mientras que el plomo perdía un 0,2% hasta los 1.950,50 dólares. (Información de Ishaan ‌Arora y Swati Verma en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)