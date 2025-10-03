Metales básicos: el cobre se dirige a una subida semanal impulsado por las interrupciones del suministro

Por Lucas Liew

3 oct (Reuters) -

Los precios del cobre subían el viernes por tercera sesión consecutiva y se encaminan a una subida semanal, mientras las interrupciones del suministro siguen pesando en un escenario de aceleración de la demanda del metal. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,23%, a US$10.514,5 dólares por tonelada métrica a las 0239 GMT, después de haber alcanzado un máximo de 16 meses el jueves.

El contrato terminará la semana con una subida del 3,27%.

La atención se ha centrado recientemente en las interrupciones del suministro de cobre, especialmente tras el comunicado de fuerza mayor por parte de Freeport en su mina de Grasberg, en Indonesia.

Grasberg, la segunda mayor mina de cobre del mundo, representa el 3% de la producción mundial de concentrados. Analistas estiman que la interrupción podría suponer una pérdida de 591.000 toneladas de producción de cobre entre septiembre de 2025 y finales de 2026, lo que ha llevado a Goldman Sachs, Citi y Bank of America a elevar sus previsiones de precios. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis pares principales, va camino de registrar un descenso semanal del 0,35%, su mayor caída desde principios de agosto. Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Según los analistas de SGCIB, se espera que la demanda de cobre se acelere, impulsada por la transición ecológica, el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial y el aumento del rearme mundial.

A nivel mundial, la actividad fabril se contrajo en muchas regiones, impulsada en gran medida por la atonía del sector manufacturero en China, donde la débil demanda interna y el impacto previsto de los aranceles estadounidenses siguen pesando sobre la economía.

En otros lugares, el plomo experimentaba el mayor cambio semanal en las existencias de almacén de la LME, aumentando en 5500 toneladas, mientras que los inventarios de cobre disminuyeron en 775 toneladas. Entre otros metales londinenses, el aluminio bajaba un 0,15%, a US$2688,5 la tonelada, mientras que el níquel y el plomo subían un 0,02%, a US$15.320 y US$2024,5 respectivamente, el estaño avanzaba un 0,03%, a US$36.900 y el zinc ganaba un 0,07%, a US$3022,5. (Información de Lucas Liew; edición de Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)