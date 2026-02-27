METALES BÁSICOS: el cobre se encamina a ganancia semanal ante el optimismo sobre demanda y crecimiento

27 feb (Reuters) -

El cobre se encamina a registrar una ganancia semanal el viernes, la primera semana de negociación tras los nueve días festivos por el Año Nuevo Lunar en China, respaldado por la demanda y el optimismo sobre el crecimiento.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 1,19% y cerraba la sesión diurna a 103.920 yuanes (US$15.159,30) la tonelada métrica, terminando la semana con un alza del 3,53%.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,20%, hasta alcanzar los US$13.464,50 por tonelada, a las 0800 GMT, y se prevé que termine la semana con una subida cercana al 4%.

El metal rojo ha tenido una semana alcista, ya que el optimismo sobre la demanda y el crecimiento dominaba el estado de ánimo, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump y la reapertura del mercado chino. Sin embargo, el aumento de los niveles de existencias siguió siendo un lastre.

Se prevé que la demanda repunte en el mercado chino, ya que la prima de Yangshan

, un indicador del apetito de China por el cobre importado, superó los US$50 por tonelada tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, en comparación con los US$33 antes de las vacaciones.

La sentencia judicial contra los aranceles globales de Trump también redujo los riesgos inmediatos para los flujos comerciales mundiales y la demanda industrial.

El aumento de los niveles de existencias de cobre a nivel mundial siguió siendo un punto de presión. Las existencias en los almacenes de la LME aumentaron hasta las 253.600 toneladas, lo que supone un incremento de casi el 80% desde el 12 de enero, cuando comenzaron a repuntar los niveles de existencias.

Mientras tanto, las existencias de cobre de la SHFE

aumentaron drásticamente después de los festivos, subiendo un 43,7%, o 119.054 toneladas, hasta alcanzar las 391.529 toneladas el viernes, en comparación con el 13 de febrero, según el último informe semanal de existencias de la bolsa.

En cuanto al resto de metales básicos, el estaño experimentó un fuerte repunte tras el Año Nuevo Lunar debido a la preocupación sobre el suministro provocada por el plan de Indonesia de prohibir la exportación de varias materias primas, entre ellas el estaño.

El contrato de estaño más activo de Shanghái cerraba la sesión diurna con un repunte del 8,12%, hasta los 451.540 yuanes por tonelada, y termina la semana con una subida del 23,57%.

El contrato de referencia de estaño a tres meses, aunque subía un 4,90% hasta los US$57.100 por tonelada, se dispone a dispararse cerca de un 23% esta semana.

Entre otros metales de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,10%, el zinc avanzaba un 0,52%, el plomo se revalorizaba un 0,51% y el níquel subía un 0,50%.

En el resto de la LME, el aluminio avanzaba un 0,19%, el zinc ganaba un 0,24%, el plomo subía un 0,25% y el níquel se revalorizaba un 1,45%.

(1 dólar = 6,8552 yuanes renminbi chinos)

(Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)