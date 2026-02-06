METALES BÁSICOS: el cobre se encamina a una caída semanal ante el aumento de existencias y el dólar fuerte

6 feb (Reuters) - El cobre se encamina a cerrar una semana volátil a la baja el viernes, en un momento en que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar estadounidense han ejercido presión sobre el mercado

El cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 2,34%, hasta los 100.100 yuanes (14.424,88 dólares) por tonelada métrica. El cobre de Shanghái terminó la semana con una caída del 7,70%, la mayor pérdida semanal desde julio de 2022

Anteriormente, durante la sesión, había caído hasta un 4,47%, hasta los 97.920 yuanes

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,87%, hasta los 12.790,50 dólares por tonelada a las 0700 GMT, lo que supone una caída semanal del 2,78%. El contrato estaba recortando pérdidas tras caer hasta un 2,91% anteriormente en la sesión

El cobre se unió al oro y a la plata en una corrección más amplia, mientras los inversores liquidaron sus posiciones largas, después de que el cobre alcanzara un máximo histórico el 29 de enero. El breve repunte del martes dio paso a una caída generalizada de los activos, liderada por las acciones tecnológicas y los metales preciosos

La debilidad del cobre también se debió al aumento de las existencias en los almacenes registrados en las principales bolsas, ya que los operadores y analistas plantearon dudas sobre la demanda en un entorno de precios elevados

Las existencias de cobre de la LME han seguido una tendencia alcista desde mediados de enero y se situaban en 180.575 toneladas el miércoles. El cobre de la Comex alcanzó un récord de 586.429 toneladas cortas (531.999,44 toneladas)

Las existencias de cobre de la SHFE han subido hasta alcanzar su nivel más alto desde abril, con 133.004 toneladas

Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantuvo cerca de su máximo de dos semanas, lo que hizo que las materias primas denominadas en dólares fueran menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas

"Es probable que la liquidación de las posiciones largas prolongadas mantenga la volatilidad de los precios, especialmente a medida que la liquidez se reduce con la llegada del Año Nuevo Lunar", afirmaron los analistas de Sucden Financial, entre ellos Daria Efanova y Viktoria Kuszak, en su informe trimestral sobre metales

Sin embargo, el retroceso de los metales "ha corregido los excesos anteriores y ha acercado los precios a su valor razonable", afirmaron los analistas de Sucden, añadiendo que el reajuste "ha reducido los riesgos a la baja y deja margen para que la confianza se estabilice una vez que mejore el impulso"

En el resto de la SHFE, el aluminio caía un 1,31%, el zinc perdía un 1,01%, el plomo bajaba un 0,45%, el níquel retrocedía un 2,61% y el estaño se desplomaba un 5,86%

En la LME, el aluminio caía un 0,35%, el zinc perdía un 0,50%, el plomo bajaba un 0,33%, el níquel cedía un 1,44% y el estaño descendía un 1,38%

(1 dólar = 6,9394 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Eileen Soreng y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)