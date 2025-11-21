METALES BÁSICOS El cobre se encamina a una pérdida semanal ante la firmeza del dólar

SHANGHÁI, 21 nov (Reuters) -

El cobre bajaba el viernes y se encaminaba a una pérdida semanal, mientras la firmeza del dólar estadounidense y los datos dispares de empleo de septiembre mantenían cautelosos a los inversores antes de la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés de diciembre, a lo que se sumaba la moderación de la demanda china.

El contrato de cobre más activo, de la Bolsa de Futuros de Shanghái, cerró la jornada diurna con una caída del 0,83%, hasta 85.660 yuanes (US$12.042,74) la tonelada métrica, acabando la semana con un descenso del 1,43%.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedía un 0,62%, a US$10.671,5 la tonelada, a punto de terminar la semana con un descenso del 1,71%.

Los datos de empleo de septiembre del jueves, que se retrasaron debido al cierre de la Administración, ofrecieron señales contradictorias a la Reserva Federal, con los responsables de política monetaria ponderando la decisión de tipos de diciembre, mostrando un crecimiento más fuerte de lo esperado en las nuevas contrataciones, pero un aumento de la tasa de desempleo a un máximo de casi cuatro años.

Los datos de septiembre retrasados serán los últimos oficiales sobre el empleo antes de la decisión sobre los tipos de interés de diciembre.

El dólar se mantenía fuerte, mientras muchos responsables de la Reserva Federal seguían mostrándose partidarios del endurecimiento monetario, lo que pesó sobre las materias primas que se negocian con el billete verde al encarecerlas para los inversores que utilizan otras divisas.

Mientras tanto, la demanda de China siguió siendo débil, mientras que los precios se mantuvieron en un nivel elevado este año.

El cobre de Shanghái subió más de un 16% en 2025, mientras que su homólogo londinense se disparó un 22% este año.

La prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito chino por el cobre importado, se situó en US$33 la tonelada en la última fecha, por debajo del máximo de más de US$100 alcanzado a principios de mayo de este año.

Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 1,09%, el zinc descendía un 0,09%, el plomo perdía un 0,46%, el níquel retrocedía un 1,75% y el estaño descendía un 0,93%.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio caía un 0,96%, el zinc perdía un 0,93%, el plomo cedía un 0,87%, el níquel bajaba un 0,66% y el estaño se depreciaba un 0,98%.

(1 dólar = 7,1130 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)