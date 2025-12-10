METALES BÁSICOS: El cobre se estabiliza por debajo del récord y la cautela por la Fed atenúa ganancias

SHANGHÁI, 10 dic (Reuters) -

Los precios del cobre se mantenían estables el miércoles, justo por debajo de sus máximos históricos, mientras los inversores se preparaban para una posible orientación restrictiva de la Reserva Federal de EEUU tras su reunión de política monetaria de dos días.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una caída del 0,23%, a 91.850 yuanes (US$13.005,86) la tonelada métrica. Por su parte, el cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 0,68%, hasta US$11.565,50 la tonelada, a las 0710 GMT.

El impulso alcista del cobre se deshacía a medida que se acercaba la decisión de la Fed sobre los tipos de interés. El mercado espera un "recorte con tono agresivo" en un momento en el que las preocupaciones por la inflación y la resistencia de la economía de Estados Unidos desalentaron las esperanzas de más recortes el año que viene.

La cautela ante futuros recortes de tipos ha llevado a los inversores a reducir posiciones y la tensión prevista en la oferta fuera de EEUU mantiene los precios elevados y volátiles, señalaron en una nota los analistas del bróker chino Jinrui.

Mientras tanto, la se aceleró en noviembre hasta un máximo de 21 meses, pero la deflación en las fábricas persistió a pesar de que el Gobierno intensificó su campaña para frenar el exceso de capacidad en algunos sectores clave. En otros ámbitos del mercado, los accionistas de la minera canadiense Teck Resources aprobaron el martes la fusión con Anglo American, allanando el camino para que pase a la mesa de los reguladores para su revisión. Entre los demás metales de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,25%, el zinc descendía un 0,26%, el plomo perdía un 0,70%, el níquel caía un 0,56% y el estaño registraba la única ganancia del 2,22%. Entre los metales de la LME, el aluminio ganaba un 0,33%, el zinc sumaba un 0,15%, el plomo subía un 0,45%, el níquel avanzaba un 0,31% y el estaño repuntaba un 2,39%.

(US$1 = 7,0622 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Eileen Soreng y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)