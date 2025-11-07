METALES BÁSICOS El cobre se fortalece al disminuir las tensiones comerciales

Por Polina Devitt

LONDRES, 7 nov (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes, apoyados por las señales de alivio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y haciendo caso omiso, por ahora, de las menores importaciones del metal rojo por parte de China, principal consumidor mundial de metales.

* A las 10:41 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,6%, a US$10.739 la tonelada, enfrentándose a la resistencia de la media móvil de 21 días en US$10.776.

* El metal, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha perdido un 4% desde que el temor a una menor oferta mundial lo impulsó a un máximo histórico de US$11.200 el 29 de octubre.

* "La demanda de cobre sigue creciendo, pero no tanto como cabría esperar el mes pasado", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics. "La situación macroeconómica mundial es razonablemente buena, con unos sólidos índices PMI, pero la de China se debilitó un poco en octubre, con unas débiles lecturas de los índices PMI y unas menores importaciones de cobre".

* Las importaciones chinas de cobre cayeron un 9,7% intermensual en octubre, según datos oficiales, ya que los consumidores evitaron reponer existencias debido a los altos precios.

* Los datos comerciales generales del país mostraron que las exportaciones cayeron de forma inesperada en octubre, después de meses adelantando los pedidos de Estados Unidos para vencer los aranceles del presidente Donald Trump. Las importaciones se expandieron a su ritmo más lento en cinco meses.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0,5%, a US$2.857,5 la tonelada; el zinc ganaba un 0,8%, a US$3.070; el plomo sumaba un 0,6%, a US$2.045; el estaño avanzaba un 0,3%, a US$35.890; y el níquel mejoraba un 0,4%, a US$15.095.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Dylan Duan; editado en español por Carlos Serrano)