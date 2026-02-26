METALES BÁSICOS-El cobre se mantiene estable tras tocar un máximo en dos semanas

26 feb (Reuters) -

El cobre se mantenía estable el jueves, tras tocar un máximo de dos semanas en la sesión anterior, mientras ‌la falta de nuevos catalizadores ‌y ⁠la preocupación por el aumento de las existencias mantenían al metal rojo dentro de un rango limitado. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa ​de Futuros de ⁠Shanghái ⁠cerraba la sesión diurna con un ligero avance del 0,14%, hasta los 102.260 yuanes (14.954,45 dólares) por ​tonelada métrica. Por su parte, el contrato de referencia de tres meses del cobre en ‌la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,15%, ​hasta los 13.302 dólares por tonelada, ​a las 0715 GMT.

Las ganancias posteriores al Año Nuevo Lunar llevaron al metal rojo a su máximo en dos semanas tanto en la bolsa de Shanghái como en la de Londres. El contrato de Shanghái alcanzaba su máximo en dos semanas en las operaciones nocturnas, con 102.830 yuanes, mientras que el ​índice de referencia de Londres alcanzó un máximo similar el miércoles.

Los operadores afirmaron que la subida se ha detenido, dado que ⁠no hay nuevos catalizadores que impulsen los precios al alza.

El aumento de las existencias también sigue siendo un tema central ‌para la industria. El cobre almacenado en los almacenes de la LME

aumentó a 249.650 toneladas, según los últimos datos de la bolsa, el nivel más alto desde marzo de 2025. Por el contrario, las existencias de cobre de la COMEX bajaron el miércoles, con un descenso de 528 toneladas cortas, hasta las 601.037 toneladas cortas (545 251,59 toneladas), la segunda caída en febrero, en un ‌momento en que la prima del cobre de la CME frente a su homólogo de la ⁠LME se ha eliminado en gran medida.

Sin embargo, los inversores siguen siendo optimistas con respecto ‌al cobre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en ⁠contra de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, mientras ⁠que las expectativas de demanda repuntaron con la apertura de los mercados chinos tras la festividad del Año Nuevo Lunar. Entre otros metales básicos en la SHFE, el aluminio subía un 0,61%, el plomo avanzaba un 0,30%, el estaño se revalorizaba un 3,32%, el zinc bajaba un 0,28% y el ‌níquel descendía un 0,33%. En el resto ​de la LME, el aluminio caía un 0,41%, el zinc también descendía un 0,41%, el plomo bajaba un 0,20%, el níquel perdía un 0,61% y el estaño retrocedía un 1,71%.

(1 dólar = 6,8381 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan ‌Duan; edición de Rashmi Aich y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)