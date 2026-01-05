Metales básicos-el cobre sube a cerca de récord tras huelga en mina chilena

Por Pratima Desai

LONDRES, 5 ene (Reuters) - Los precios del cobre se acercaban a máximos históricos el lunes, al intensificarse la preocupación por los ⁠suministros tras una huelga en ⁠una mina chilena, las previsiones de déficit y las bajas existencias en los almacenes autorizados de la Bolsa de Metales de Londres.

* El cobre de referencia en ⁠la Bolsa ‌de Metales ​de Londres (LME) subía un 2,8% a 12.823 dólares la tonelada métrica a las 1042 GMT, luego ​de tocar un máximo de 12.905,5 dólares. Los precios del metal utilizado en la energía ‌y la construcción alcanzaron un récord de 12.960 dólares la ‌tonelada la semana pasada.

* Los operadores dijeron ​que una huelga en la mina de cobre y oro Mantoverde de Capstone Copper en el norte de Chile refuerza las expectativas de escasez.

* El mercado espera que la mina Mantoverde produzca entre 29.000 y 32.000 toneladas métricas de cobre, una fracción de la producción minera mundial prevista para este año de unos 24 millones de toneladas.

* "Prevemos para 2026 un crecimiento de la demanda de cobre de alrededor del 3% frente a un crecimiento de ⁠la oferta refinada de menos del 1%, lo que se traduce en un déficit de 300.000-400.000 toneladas que se eleva a ​unas 500.000 toneladas en 2027", señalan los analistas de UBS en una nota.

* La subida del precio del cobre se debe a la caída de las existencias en la LME, que en 142.550 toneladas han bajado un 55% desde finales de agosto.

* Gran parte del cobre que sale del sistema de la LME ha ido a parar a Estados Unidos, donde los precios también son elevados porque ⁠los aranceles sobre el metal rojo siguen siendo objeto de revisión, a pesar de la exención a ​los gravámenes a la importación que entró en vigor el 1 de agosto.

* Por otra parte, el aluminio tocó antes los 3.069 dólares la tonelada, su nivel más alto desde abril de 2022, debido a la preocupación por la ‍posible escasez, en parte por el tope de 45 millones de toneladas impuesto a la producción en China.

* "Durante los últimos 20 años, el precio de la LME ha sido básicamente dictado por los costos de capital en China", dijo Gregory Wittbecker, presidente de Wittsend Commodity Advisors. "Ahora el mercado tiene que empezar a pensar en el CapEx ​en lugares como Indonesia o Finlandia o India".

* El aluminio subía un 1,5% a 3.060 dólares, el zinc ganaba un 1,4% a 3.171 dólares, el plomo sumaba un 0,3% a 2.012 dólares, el níquel avanzaba un 0,4% a 16.885 dólares y el ‍estaño mejoraba un 3,7% a 41.925. (Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)