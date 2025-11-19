METALES BÁSICOS El cobre sube a la espera de los datos de empleo en EEUU

SHANGHÁI, 19 nov (Reuters) -

El cobre subía después de tres días de descensos el miércoles, mientras los agentes del mercado esperaban la publicación de datos retrasados sobre el empleo en EEUU, con la incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés conteniendo las ganancias.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,17%, hasta 86.080 yuanes (US$12.106,72) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,25%, a US$10.746,5 la tonelada, a las 0718 GMT.

Los inversores operan con cautela antes de la publicación de los datos oficiales de empleo de septiembre en EEUU, que se retrasó por el cierre de la Administración, una referencia clave para la dirección de la política monetaria del país antes de la convocatoria de tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre.

Los responsables de la Fed han estado rechazando la idea de que un recorte de tipos en diciembre fuera un hecho, dejando al mercado con dudas frente a uno de los pilares clave que sostenían su anterior repunte.

El cobre, por su parte, seguía apoyándose en la preocupación por la oferta, provocada por las interrupciones en las minas de todo el mundo. Freeport-McMoRan dijo el martes que planea reanudar la producción en la mina Grasberg de Indonesia en julio de 2026, en consonancia con las previsiones anteriores, después de una inundación de lodo en septiembre que mató a siete trabajadores y detuvo las operaciones.

Freeport espera que la producción de cobre y oro de 2026 esté más o menos en línea con los niveles de 2025. Un yuan chino más fuerte ayudaba a estabilizar el mercado al abaratar las materias primas en dólares para los inversores chinos.

La producción de cobre refinado de China en octubre disminuyó un 4,9% intermensual, pero aun así registró un aumento anual del 8,9%, según mostraron los datos oficiales el martes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio sumaba un 0,12%, el zinc subía un 0,31%, el níquel avanzaba un 0,29%, el estaño ganaba un 1,19% y el plomo registraba una pérdida del 0,17%. Entre los metales de la LME, el aluminio sumaba un 0,81%, el plomo subía un 0,15%, el níquel avanzaba un 0,12%, el estaño ganaba un 0,71% y el zinc apenas variaba.

(1 $ = 7,1101 yuanes chinos renminbi) (Reporte de Dylan Duan y Lewis Jackson; información adicional de Tom Daly; edición de Ronojoy Mazumdar y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)