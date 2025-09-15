Metales básicos: el cobre sube a máximos de 15 meses por debilidad del dólar y acuerdo EEUU-China

Por Eric Onstad

LONDRES, 15 sep (Reuters) -

El precio del cobre subió el lunes a su nivel más alto en 15 meses tras la caída del dólar y un acuerdo entre Estados Unidos y China sobre TikTok que estimuló las compras de los especuladores, que pasaron por alto los datos poco alentadores de la mayor economía de Asia.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1,1%, a US$10.180 la tonelada, a las 1600 GMT, tras alcanzar un máximo intradiario de US$10.192,5, su cota más alta desde el 4 de junio del año pasado.

* Estados Unidos y China, el principal consumidor de metales, llegaron a un acuerdo marco sobre la aplicación de vídeos cortos TikTok, que se confirmará en una conversación entre los líderes de ambos países, lo que da esperanzas a los inversores de que también está cerca un acuerdo comercial.

* "Ha habido un foco en las conversaciones comerciales porque parte de la debilidad económica en China ha sido impulsada por los aranceles", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* Un dólar débil hace que las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

* Los datos mostraron que el crecimiento de la producción de las fábricas chinas y las ventas al por menor cayeron en agosto a su nivel más bajo desde el año pasado, manteniendo la presión sobre Pekín para desplegar más estímulos.

* "Esta semana el tema es el estímulo, no sólo si podemos conseguir algo más en China después de esa serie de datos, que no fue exactamente bonita, sino también en Estados Unidos con un recorte de tasas que se espera más adelante esta semana", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con un alza del 0,4%, a 81.000 yuanes (US$11.371,77) por tonelada.

* Los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres han ganado un 16% en lo que va de año, pero han tenido dificultades para superar el nivel psicológico de los 10.000 dólares.

* Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME subió un 0,5%, a US$2702,5 la tonelada, el níquel ganó un 0,1%, a US$15.410, mientras que el plomo perdió un 0,8% a US$2002, el estaño bajó un 0,9%, a US$34.670 y el zinc subió un 0,7%, a US$2978.

(US$1 = 7,1229 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad; Editado en Español por Ricardo Figueroa)