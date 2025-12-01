METALES BÁSICOS El cobre sube a máximos históricos por discusiones sobre recorte de producción china

Por Pratima Desai

LONDRES, 1 dic (Reuters) - Los precios del cobre tocaron nuevos récords el lunes, ya que el mercado se centró en los planes de las fundiciones de China para reducir la producción el próximo año, mientras que un dólar más débil reforzaba el sentimiento positivo, dijeron los operadores.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba estable en US$11.189 la tonelada métrica a las 1118 GMT, luego de tocar un máximo histórico de US$11.294,5 más temprano. En lo que va de año, los precios de este metal utilizado en los sectores de la energía y la construcción han subido un 28%.

* Las principales fundiciones de cobre de China reducirán su producción en más de un 10% en 2026 para contrarrestar el exceso de capacidad del sector, que ha provocado una distorsión cada vez mayor de las tarifas de procesamiento del concentrado de cobre, según un proveedor chino de información de mercado.

* Sin embargo, los operadores se muestran escépticos sobre si se producirán recortes de la producción de cobre en China, ya que los planes anteriores de recortar la producción de metal refinado no se han llevado a cabo.

* "La atención sigue centrada en el endurecimiento de la disponibilidad de cobre tras las reuniones de la industria celebradas la semana pasada en Shanghái, donde mineros, fundidores y operadores reiteraron su preocupación por las interrupciones en las minas y las difíciles negociaciones sobre el suministro de mineral", dijo Britannia Global Markets en una nota.

* Parte de la razón de la escasez de suministros son los grandes volúmenes de cobre enviados a Estados Unidos debido a los gravámenes sobre las importaciones del metal que siguen en revisión.

* Por otra parte, la atención ha vuelto a centrarse en los bajos inventarios de zinc en los almacenes registrados en la LME y en seis grandes tenencias de warrants -documentos de titularidad que confieren la propiedad- y contratos de futuros <0#LME-WHC>.

* En general, los metales industriales se veían favorecidos por la caída de la divisa estadounidense, que abarata los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras monedas.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio subía un 0,1% a US$2.871, el zinc ganaba un 0,5% a US$3.071, el plomo sumaba un 0,2% a US$1.985, el estaño caía un 1,5% a US$38.575 y el níquel CMNI3> avanzaba un 0,1% a US$14.845 la tonelada. (Reporte de Pratima Desai; Editado en Español por Ricardo Figueroa)