METALES BÁSICOS: el cobre sube ante caza de gangas y caída del dólar

9 feb (Reuters) -

El cobre subía el lunes, en un momento en que los inversores aprovechaban las caídas para comprar tras una semana volátil y el dólar se debilitaba. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la jornada con un alza del 1,84%, a 101.840 yuanes (US$14.696,59) la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,58%, hasta los US$13.069,50 por tonelada, a las 0700 GMT, manteniéndose por encima de la marca de los 13.000 dólares.

Los inversores están comprando el metal rojo después de que el cobre SHFE perdiera un 7,70%, la caída semanal más pronunciada desde julio de 2022, y el cobre LME bajara un 1,24%. El dólar estadounidense se debilitaba, lo que proporcionó cierto apoyo a las materias primas denominadas en dólares, al hacerlas más asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

Las ganancias del cobre el lunes ocurrieron como parte de una recuperación más amplia del complejo de los metales, liderada por el oro

y la plata.

Los analistas esperan que los fundamentos de la oferta y la demanda del cobre se mantengan sin cambios. Las interrupciones inesperadas en las minas y la distribución desigual de las reservas de cobre refinado entre las regiones debido a la amenaza de aranceles de EEUU siguen alimentando la preocupación sobre el suministro, ya que el metal sigue siendo fundamental para la electrificación y la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial. "El mercado (del cobre) seguirá teniendo un déficit de suministro del 4-5%, lo que mantendrá los precios al alza a pesar del riesgo de un retroceso a corto plazo, ya que las existencias aumentan pero siguen distribuidas de forma desigual", dijeron los analistas de ANZ Research en una nota.

Sin embargo, el aumento de las existencias siguió siendo un tema central para el mercado, mientras que la demanda a corto plazo también se puso en duda, ya que el 15 de febrero comenzará el descanso de nueve días por el Año Nuevo Lunar en el mayor mercado consumidor, China. Las existencias de cobre en SHFE sheds subieron hasta las 248.911 toneladas el viernes, el nivel más alto desde marzo de 2025, mientras que los niveles de existencias en LME y Comex continuaron aumentando. Entre otros metales básicos de la SHFE, el estaño liberaba los avances, con un alza del 6,61%. El aluminio avanzaba un 0,79%, el zinc se revalorizaba un 0,20%, el plomo ganaba un 0,18% y el níquel se revalorizaba un 1,45%. En el resto de la LME, el estaño también lideraba las ganancias, con un alza del 4,71%, el aluminio subía un 0,10%, el zinc ganaba un 0,43% y el níquel se revalorizaba un 1,02%. El plomo era el único metal que registraba pérdidas, con un descenso del 0,08%.

(1 dólar = 6,9295 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Harikrishnan Nair y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)