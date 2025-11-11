METALES BÁSICOS: El cobre sube ante el acuerdo de fin de cierre en EE. UU. y la escasez de oferta

SHANGHÁI, 11 nov (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes, mientras la de la Administración federal de Estados Unidos elevó el sentimiento del mercado y los nuevos datos de producción reforzaron las expectativas de una oferta más ajustada el próximo año. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,35%, a 86.630 yuanes (US$12.162,01) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses subía un 0,21%, a US$10.819 la tonelada, a las 0700 GMT.

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un proyecto de ley para poner fin al cierre más prolongado de la Administración, pendiente de la aprobación de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que lo firme y lo convierta en ley.

El acuerdo financiaría a las agencias federales hasta el 30 de enero, lo que ofrecería un alivio temporal a los trabajadores federales no remunerados, los programas de asistencia alimentaria interrumpidos y los servicios de viajes afectados.

La resolución también ayudaba a levantar el sentimiento del mercado.

Los inversores están ahora a la espera de una serie de datos económicos clave, retrasados por el cierre de la Administración, para ofrecer una nueva visión de la economía de EEUU una vez que las operaciones federales se reanuden. Los precios del cobre también se veían favorecidos por la reducción de la producción de la minera estatal chilena Codelco, que produjo un 7% menos de metal en septiembre, según datos de la comisión del cobre Cochilco. La producción de una mina explotada conjuntamente por Glencore y Anglo American cayó un 26%, mientras que la producción de la mina Escondida de BHP aumentó un 17%.

Los precios del cobre se han visto respaldados por las perspectivas de escasez de oferta para el próximo año, en un momento en que se espera que varias interrupciones en las minas afecten a la producción de concentrado de cobre. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el zinc subía un 0,27%, el estaño ganaba un 0,84%, el plomo caía un 0,29%, mientras que el aluminio y el níquel se mantenían planos. Entre los metales de la LME, el aluminio subió un 0,26%, el estaño subió un 0,59%, el zinc descendía un 0,28%, el plomo retrocedía un 0,39% y el níquel perdía un 0,25%.

(US$1 = 7,1230 yuanes) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)