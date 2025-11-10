METALES BÁSICOS El cobre sube ante el optimismo sobre el crecimiento en China

SHANGHÁI, 10 nov (Reuters) -

El cobre subía el lunes, después de que los datos de octubre del principal consumidor, China, señalaran y aumentaran la confianza en la recuperación económica, al tiempo que los precios al consumo se volvían positivos y se reducían los descensos de los precios en fábrica.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la sesión diurna con una subida del 0,62%, a 86.480 yuanes (US$12.140,95) la tonelada. El cobre de referencia a tres meses avanzaba un 0,78%, hasta US$10.800 la tonelada, a las 0720 GMT.

El índice de precios a la producción cayó un 2,1% interanual en octubre, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas publicados el domingo, lo que supone una reducción respecto al descenso del 2,3% registrado en septiembre, mientras que el índice de precios al consumo creció un 0,2%, invirtiendo un descenso de dos meses.

Ambas cifras superaron las estimaciones, mostrando un alivio de la presión deflacionista en la segunda economía mundial, pero los analistas advirtieron de que los riesgos no habían terminado y pidieron más políticas monetarias para estimular la demanda.

Mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos estaba a punto de aprobar un para financiar hasta enero de 2026, poniendo fin al cierre sin precedentes, que también dio cierto apoyo al cobre mediante la eliminación de un lastre en la confianza del mercado.

Las existencias de cobre en los cobertizos registrados en SHFE disminuyeron un 1% desde hace una semana, según el informe semanal de existencias de la bolsa del viernes, mostrando cierta recuperación en la demanda de cobre después de una caída semanal de los precios que recortó las ganancias sobreextendidas, dijeron los analistas.

"La demanda de cobre de los usuarios finales se ha mantenido firme. Aunque los compradores se mostraron cautelosos cuando los precios estaban altos, muchas órdenes de compra se han recuperado al bajar los precios", señalaron en una nota los analistas del broker chino GF Futures. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subió un 0,32%, el plomo creció un 0,49%, el estaño ganó un 1,01%, mientras que el zinc y el níquel apenas variaron. En la LME, el aluminio avanzaba un 1,14%, el zinc, un 0,75%, el plomo, un 0,39%, el níquel, un 0,30%, y el estaño, un 0,72%.

(1 $ = 7,1230 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)