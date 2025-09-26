Metales básicos: el cobre sube ante el temor por la oferta, pero la escasa demanda frena el alza

SHANGHÁI, 26 sep (Reuters) -

El cobre de Shanghái ampliaba sus ganancias el viernes por las preocupaciones de interrupción del suministro tras la declaración de fuerza mayor de Freeport, pero las ganancias limitadas por una demanda más débil en un contexto de altos precios.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerraba la jornada con una subida del 0,38%, a 82.470 yuanes (US$11.558,68) por tonelada métrica la semana con un avance del 3,39%. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,35%, a US$10.223,5 la tonelada, a las 0716 GMT, pero terminará la semana con una subida del 2,33%. La firmeza del dólar pesaba sobre el cobre de la LME. El viernes, la divisa estadounidense avanzaba con fuerza después de que los datos de EEUU, mejores de lo previsto, frenaran las expectativas de una mayor relajación monetaria por parte de la Reserva Federal este año.

El precio del cobre en Shanghái subía a un máximo de medio año el jueves, después de que Freeport dijera que esperaba que la producción de su unidad indonesia fuera un 35% menor en 2026 de lo estimado anteriormente.

Los altos precios se producen en un escenario de reposición de existencias antes de la fiesta del Día Nacional de China del 1 de octubre al 8 de octubre, que se espera que afecte a la demanda, nuevas ganancias en el precio del cobre de la aceptación de los altos precios, dijeron los analistas del bróker chino Haitong Futures.

Mientras tanto, China estudia medidas para regular su capacidad de fundición de cobre, según informó el jueves un medio de comunicación estatal, que citó a Chen Xuesen, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China.

Las empresas del cobre deben oponerse firmemente a la competencia "de estilo involutivo", que perjudica los intereses tanto de la industria como del país, afirmó Chen. Entre los demás metales de la LME, el zinc caía un 0,85%, el plomo descendía un 0,62%, el níquel bajaba un 0,45%, el aluminio cedía un 0,38% y el estaño retrocedía un 0,16%. En cuanto a los metales básicos del SHFE, el níquel perdía un 1,05%, el plomo no variaba, el estaño sumaba un 0,16%, el zinc y el aluminio y el estaño apenas variaban.

(1 dólar = 7,1349 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Mrigank Dhaniwala y Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)