Metales básicos: el cobre sube ante la mejora de la demanda china y las altas existencias limitan ganancias

SHANGHÁI/PEKÍN, 22 sep (Reuters) -

El cobre subía el lunes por segunda sesión consecutiva, apoyado por la demanda de reabastecimiento antes de las vacaciones de una semana del principal consumidor, China, aunque el aumento de las existencias y la firmeza del dólar limitaban las ganancias.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,36%, a 80.130 yuanes (US$11.265,92) por tonelada métrica, a las 0410 GMT. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres se situaba en US$9997 la tonelada, tras haber superado anteriormente el nivel psicológico clave de 10.000 dólares la tonelada.

Según los analistas de Minmetals Futures, los consumidores chinos siguieron reabasteciéndose del metal rojo en vísperas de la fiesta nacional del 1 al 8 de octubre, lo que favoreció los precios.

Mientras tanto, los precios del cobre también encontraron apoyo en la persistente suspensión de la producción en la mina Grasberg de Freeport Indonesia, una de las mayores minas de cobre del mundo, tras un incidente a principios de septiembre. Sin embargo, el aumento de las existencias y la firmeza del dólar están siendo vientos en contra que limitan el potencial alcista de los precios.

Las existencias de cobre en los almacenes de Shanghái

subían un 12,5%.

Un dólar más fuerte encarece las materias primas negociadas en el billete verde para los inversores que utilizan otras divisas. Entre otros metales básicos de la SHFE, el estaño sumaba un 1,43% para cotizar a 272.300 yuanes por tonelada. Las existencias de estaño en la SHFE se desplomaron un 11,5% hasta alcanzar su nivel más bajo en 12 semanas el 19 de septiembre.

(US$1 = 7,1126 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Irene Martínez)