Metales básicos: el cobre sube ante las apuestas de rebaja de tipos de EEUU y la preocupación por la oferta

PEKÍN, 15 sep (Reuters) -

Los precios del cobre subían el lunes, apoyados por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y las persistentes preocupaciones sobre la oferta, mientras que la cautela sobre la reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China las ganancias.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la seisón diurna con una subida del 0,36%, a 81.000 yuanes (US$11.371,77) por tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,07% a US$10.075 tras alcanzar su máximo intradiario de US$10.101 al principio de la sesión, cerca del máximo de más de cinco meses de US$10.126 alcanzado el viernes.

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión de esta semana, tras los débiles informes consecutivos sobre el mercado laboral. El níquel SHFE sumaba un 1,01%, el plomo avanzaba un 1,72%, el estaño subía un 0,41%, mientras que el aluminio bajaba un 0,55% y el zinc retrocedía un 0,02%. El aluminio LME caía un 0,26%, el níquel sumaba un 0,55%, el plomo retrocedía un 0,32%, el estaño y el zinc apenas variaban.

(US$1 = 7,1229 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)