METALES BÁSICOS: El cobre sube ante las apuestas de recortes de tipos en EE. UU.

SHANGHÁI, 24 nov (Reuters) -

El cobre subía el lunes, ante las crecientes perspectivas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos en diciembre tras las señales de los responsables, mientras que los analistas señalaron que el interés especulativo por el metal se ha desvanecido ante la ausencia de fuertes impulsos en el mercado.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una subida del 0,09%, a 86.080 yuanes (US$12.112,68) por tonelada métrica.

El contrato de Shanghái siguió los buenos resultados de sus homólogos londinenses, mientras el cobre de referencia a tres meses cerró al alza el viernes.

El contrato londinense se mantenía sin cambios en US$10.778 la tonelada, a las 08:10 GMT del lunes.

Las subidas del cobre se vieron apoyadas por el aumento de las apuestas a una bajada de tipos en Estados Unidos en diciembre.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que el banco central estadounidense los tipos a corto plazo sin poner en riesgo su objetivo de inflación. BHP en su esfuerzo más reciente por comprar Anglo American para impulsar su dominio en el cobre, según dijo el lunes el gigante minero australiano.

El cobre está actualmente rondando niveles elevados tras retroceder desde sesiones de máximos históricos, sin catalizadores macro o fundamentales frescos que impulsen una ruptura del metal rojo en cualquier dirección, según los analistas.

El interés especulativo por el cobre ha disminuido, en un momento en que el mercado carece de dirección en estos momentos, según una nota de los analistas del bróker chino Jinrui Futures. El contrato de níquel más negociado subía un 0,64% a 115.530 yuanes la tonelada, mientras que el níquel a tres meses ganaba un 0,69%, a US$14.555 la tonelada.

QMB New Energy Materials, un proyecto de procesamiento de níquel y cobalto en Indonesia, redujo la producción al menos a la mitad después de que el Ministerio de Medio Ambiente local detectara problemas en el tratamiento de sus residuos, según informó Reuters el viernes. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio retrocedía un 0,40%, el zinc descendía un 0,42%, el plomo cedía un 0,38% y el estaño subía un 0,25%. En la LME, el aluminio avanzaba un 0,72%, el zinc un 0,57%, el plomo un 0,20% y el estaño un 0,91%.

