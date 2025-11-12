METALES BÁSICOS El cobre sube ante las expectativas de un recorte de tipos de la Fed

SHANGHÁI, 12 nov (Reuters) -

El cobre subía el miércoles, después de que unos datos laborales más sólidos del sector privado de Estados Unidos aumentaran las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal, mientras los inversores esperaban avances hacia la resolución del prolongado cierre de la Administración estadounidense.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,16%, a 86.840 yuanes (US$12.191,49) la tonelada métrica. El cobre de referencia a tres meses también registraba un movimiento mínimo, con una subida del 0,06% a US$10.833,5 la tonelada, a las 0705 GMT.

El procesador de nóminas ADP dijo el martes que las empresas de Estados Unidos perdieron más de 11.000 puestos de trabajo en la semana hasta finales de octubre, aunque la semana pasada informó de que se añadieron 42.000 puestos de trabajo en todo el mes de octubre.

El informe de ADP, que sirve como alternativa a los datos laborales oficiales, no disponibles debido al cierre de la Administración estadounidense, se sumó a las recientes señales de suavización de las condiciones laborales.

Algunos responsables de la Fed han citado tendencias similares al argumentar a favor de la posibilidad de otro recorte de tipos para apoyar el crecimiento.

Las expectativas de una posible reducción de los tipos pesaban sobre el dólar estadounidense, ofreciendo cierto apoyo a las materias primas que cotizan en el billete verde. Un dólar más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más deseables para los inversores que utilizan otras divisas.

Mientras tanto, el cierre de la Administración de Estados Unidos más largo de la historia se acerca a un posible final, en un momento en que los miembros de la Cámara de Representantes controlada por los republicanos a Washington el martes para una votación sobre un proyecto de ley para financiar las agencias federales.

Los agentes del mercado dijeron que la posible resolución podría reducir la incertidumbre a corto plazo y restaurar el flujo de datos económicos clave, aunque el sentimiento de riesgo más amplio se mantuvo cauteloso.

El cobre lleva tres días de subidas desde el lunes, pero el aumento fue lento debido a la débil demanda, especialmente en China, el mayor consumidor.

El consumo de los usuarios finales chinos de cobre fue plano en septiembre, mientras que el consumo fuera de China impulsó un crecimiento anual del 1%, dijeron los analistas de Citi en una nota.

Sin embargo, esperan que el cobre se mantenga cerca de los US$11.000 la tonelada por ahora, apoyados por el optimismo sobre 2026 a pesar de la débil demanda a corto plazo, aunque señalan que el cobre podría subir a US$12.000 antes de su previsión de mediados de 2026 si surgen nuevos impulsores. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio avanzó un 0,88%, el plomo sumaba un 0,97%, el estaño subía un 1,75%, el zinc retrocedía un 0,18% y el níquel perdía un 0,62%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio ganaba un 0,66%, el plomo subía un 0,48%, el estaño avanzaba un 0,23%, el níquel bajaba un 0,29% y el zinc apenas variaba.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sonia Cheema y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)