METALES BÁSICOS El cobre sube ante las perspectivas alcistas en Chile

SHANGHÁI, 20 nov (Reuters) -

El cobre subía el jueves, después de que Cochilco, la comisión estatal del cobre de Chile, de precios a niveles récord, aunque las ganancias se veían limitadas ante la incertidumbre en torno a la decisión de la Reserva Federal de EEUU sobre los tipos de interés en diciembre.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con una subida del 0,14%, a 86.080 yuanes (US$12.099,23) por tonelada métrica. El cobre a tres meses de referencia en la Bolsa de Metales de Londres registraba escasas ganancias, con una subida del 0,07%, a US$10.760,5 la tonelada, a las 0700 GMT.

Cochilco elevó su previsión de los precios del cobre para 2025 y 2026 a máximos históricos, en consonancia con las expectativas del mercado ante las limitaciones de producción en el principal país minero de cobre del mundo.

La comisión ve ahora el precio medio del cobre para 2025 en US$4,45 la libra, y prevé US$4,55 para 2026, ambos por encima de los US$4,30 anteriores.

La subida de los futuros del cobre también se produce en un momento en que los mercados globales se estabilizan tras varios días de ventas en vísperas de los resultados de Nvidia y de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos previsto para diciembre.

Los beneficios de Nvidia del mercado el miércoles, lo que ayudaba a . Todas las miradas se centran ahora en los datos de empleo de EEUU del jueves, después de que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal mostraran que los responsables del banco central , lo que aumenta las dudas sobre un nuevo recorte en diciembre.

China, por su parte, importó 279.944 toneladas de cátodos de cobre en octubre, lo que supone un descenso del 22,10% interanual y del 15,65% mensual, según los datos oficiales de aduanas publicados el jueves. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el zinc bajaba un 0,13%, el níquel caía un 0,20%, el estaño retrocedía un 0,12%, mientras que el aluminio y el plomo apenas variaban. Entre los demás metales de la LME, el aluminio se revalorizaba un 0,39%, el zinc ganaba un 0,30%, el plomo no registraba cambios, el níquel bajaba un 0,51% y el estaño descendía un 0,17%.

(1 $ = 7,1145 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar y Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)