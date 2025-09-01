Metales básicos: el cobre sube ante las señales de menor oferta y un dólar más débil

Por Lucas Liew

1 sep (Reuters) - Los precios del cobre seguían subiendo el lunes, impulsados por los indicios de una menor oferta y un dólar estadounidense más débil. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,23%, a US$9925 por tonelada métrica, a las 0702 GMT, encaminándose a una tercera sesión consecutiva de ganancias.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

ganaba un 0,71%, a 79.780 yuanes (US$11.153,52) la tonelada, subiendo por segunda sesión consecutiva.

Los precios del cobre ampliaban las ganancias mientras el arbitraje de las importaciones se ha vuelto rentable, con una recuperación de la prima al contado que sugiere una oferta más ajustada, dijeron los analistas de ANZ en una nota.

"Las perspectivas de ralentización de la producción de cobre refinado también apoyaron el sentimiento del mercado", añadieron.

La en el principal productor, Chile, un 0,3% interanual en julio, mientras que la un 2,7%, una cifra muy inferior al incremento del 12% registrado el mes anterior. El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares principales, bajaba un 0,15%, hasta 97,69, tras registrar el viernes un descenso mensual superior al 2%.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

El sector manufacturero chino se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, al disminuir las exportaciones debido a factores como los aranceles estadounidenses, el declive del sector inmobiliario y la escasa seguridad laboral.

Los beneficios de las empresas industriales chinas por tercer mes consecutivo en julio, lo que subraya los retos a los que se enfrentan las empresas en medio de la atonía de la demanda y la actual deflación en las fábricas. Entre otros metales de Londres, el aluminio bajaba un 0,13%, a US$2612 la tonelada, el plomo descendía un 0,03%, a US$1990,5, y el estaño perdía un 0,47%, a US$34.855, mientras que el níquel ganaba un 0,58%, a US$15.510, y el zinc avanzaba un 0,53%, a US$2834. El aluminio SHFE bajaba un 0,41%, a 20.645 yuanes, y el estaño perdía un 0,93%, a 273.240 yuanes, en un momento en que que el plomo se fortalecía un 0,03%, a 16.855 yuanes, el níquel avanzaba un 1,77%, a 123.450 yuanes, y el zinc subía un 0,36%, a 22.175 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Subhranshu Sahu y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)