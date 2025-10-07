Metales básicos: el cobre sube ante los problemas de suministro pese a presión de un dólar fuerte

Por Brijesh Patel

7 oct (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes ante la preocupación por la oferta del principal productor, Chile, y del principal proveedor, Indonesia, aunque la fortaleza del dólar estadounidense las ganancias. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,3% a US$10.679,50 por tonelada métrica a las 0717 GMT. El lunes, el metal alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2024 antes de ceder. La minera Freeport dijo el domingo que cinco trabajadores, desaparecidos desde un desastre de flujo de lodo en la mina de cobre y oro de Grasberg en Indonesia el mes pasado, fueron encontrados muertos.

"Este acontecimiento trágico, combinado con la actual escasez en otros importantes yacimientos productores de cobre, ha inyectado un suelo firme bajo los precios" dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com, en una nota.

"Con los inventarios estadounidenses todavía elevados, aunque reduciéndose lentamente, los operadores parecen confiar en que las limitaciones de la oferta a corto plazo podrían compensarlo".

Grasberg, la segunda mayor mina de cobre del mundo, representa el 3% de la producción mundial de concentrados.

Las suspensiones operativas en Grasberg, unidas a las interrupciones en Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, y en la mina El Teniente, en Chile, sugieren que es probable que este año persistan los problemas de suministro.

Los analistas estiman que las interrupciones podrían provocar una pérdida de 591.000 toneladas de producción de cobre entre septiembre de 2025 y finales de 2026, lo que ha llevado a Goldman Sachs, Citi y Bank of America a elevar sus previsiones de precios.

Mientras tanto, el Ministerio de Minería de Indonesia emitió el martes una nueva regulación que acorta la validez de las cuotas de producción minera de tres años a un año, una medida destinada a ofrecer al Gobierno un mayor control sobre los niveles de producción y apoyar los precios de las materias primas.

La producción de cobre de Chile cayó un 9,9% interanual en agosto, tras el accidente ocurrido el 31 de julio en la principal mina de Codelco.

Manteniendo las ganancias bajo control, el índice del dólar

amplía sus ganancias frente a sus competidores. Un dólar más fuerte encarece los activos denominados en billetes verdes para los tenedores de otras divisas.

Entre los demás metales londinenses, el aluminio caía un 0,4% a US$2714 la tonelada, el níquel bajaba un 0,2% a US$15.450, el plomo se mantenía estable en US$2004,5, el estaño perdía un 0,3% a US$36.615, mientras que el zinc retrocedía un 0,2% a US$3001,50.

Los mercados chinos permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre por la Semana Dorada. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)