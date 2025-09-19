Metales básicos: el cobre sube ante reanudación de compras chinas para reabastecimiento vacacional

SHANGHÁI/PEKÍN, 19 sep (Reuters) -

Los futuros del cobre repuntaban el viernes desde el mínimo de una semana registrado en la sesión anterior, apoyados por la mejora de la demanda en China, principal consumidor, en un momento en que los precios más bajos animaron a los compradores a volver al mercado para reponer existencias de cara a las próximas vacaciones.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,19% a 79.950 yuanes (US$11.239,04) la tonelada métrica, a partir de 0406 GMT. El contrato alcanzó el jueves su nivel más bajo en más de una semana. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,37% a US$9976,5 la tonelada.

El interés de compra de los consumidores ha mejorado tras la caída de los precios a medida que se acerca la semana de vacaciones por el Día Nacional, lo que ha dado apoyo a los precios, según los analistas.

“Hay muchas actividades de búsqueda de gangas y reaprovisionamiento por parte de los compradores, mientras que el precio del cobre es actualmente bajo y nos dirigimos a las vacaciones del Día Nacional de China”, dijo un analista con sede en Singapur bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

Además, “la expectativa de más recortes de producción entre las fundiciones en septiembre y octubre” contribuye al repunte de los precios del metal rojo, utilizado en la energía y la construcción, según los analistas del bróker Maike Futures.

Según los analistas de GF Futures, es posible que las fundiciones chinas tengan que recortar la producción, después de que han bajado los precios del subproducto ácido sulfúrico, cuyos ingresos han compensado las pérdidas causadas por unas tarifas de procesamiento en mínimos históricos. Sin embargo, la fortaleza del dólar, que encarece las materias primas cotizadas en el billete verde para los compradores que utilizan otras divisas, frenó las subidas de los precios.

Además, los inversores esperan señales de la llamada del viernes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. En cuanto a otros metales de la SHFE, el aluminio subía un 0,17%, el plomo avanzaba un 0,15%, el níquel y el zinc apenas variaban, mientras que el estaño descendía un 0,57%. Entre los demás metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,43%, el níquel sumaba un 0,35%, el plomo se mantenía estable, el estaño ganaba un 0,68% y el zinc subía un 0,17%.

(US$1 = 7,1136 yuanes chinos) (Información de Dylan Duan, Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)