Metales básicos: el cobre sube ante riesgos de suministro en Chile e Indonesia

Por Lucas Liew

2 oct (Reuters) -

Los precios del cobre subían el jueves en la Bolsa de Metales de Londres, impulsados por las preocupaciones sobre la oferta en el principal productor, Chile, y el mayor proveedor, Indonesia, mientras que un dólar más débil proporcionaba apoyo adicional. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,33%, a US$10.413,5 la tonelada métrica, a las 0301 GMT.

El debilitamiento de la actividad industrial en muchas partes del mundo se ve contrarrestado por los crecientes riesgos de suministro en Chile e Indonesia, mientras que la campaña anti-involución de China se suma al sentimiento alcista del mercado, dijeron analistas de ANZ. La anti-involución es la medida de China para poner fin a las agresivas guerras de precios en varios sectores que dañan la economía.

La producción de cobre de Chile se redujo un 9,9% interanual en agosto, su mayor caída en más de dos años, según datos de la agencia de estadísticas INE el martes. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis pares principales, rondaba el mínimo de una semana de 97,459 alcanzado en la víspera. En el momento de elaboración de este artículo, se situaba en 97,672, ligeramente por debajo del cierre del miércoles, mientras que el débil dato laboral de EEUU reforzó las apuestas de recortes de tipos. Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Mientras tanto, las existencias de cobre en el sistema de almacenes de la LME

cayeron a 141.725 toneladas, su nivel más bajo desde principios de agosto.

La actividad manufacturera de China se contrajo por sexto mes consecutivo en septiembre, según mostró el martes una encuesta oficial. El índice de gestores de compras se situaba en 49,8 puntos, por debajo del umbral de crecimiento de 50 puntos.

Los mercados chinos permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre por las vacaciones de la Semana Dorada. Entre otros metales londinenses, el aluminio avanzaba un 0,26%, a US$2695,5 la tonelada, el plomo ganaba un 0,5%, a US$2020,5, el estaño subía un 0,24%, a US$36.100 y el zinc se fortalecía un 0,28% a US$2996, mientras que el níquel bajaba un 0,06%, a US$15.175.

