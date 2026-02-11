METALES BÁSICOS: el cobre sube ante un dólar débil pese a la ralentización de la demanda

11 feb (Reuters) -

Los precios del cobre subían el miércoles, alentados por la debilidad del dólar, aunque la demanda se ralentizó antes de la festividad del Año Nuevo Lunar chino, que comienza este fin de semana y durará nueve días.

El cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái la sesión diurna con un alza del 0,31%, hasta los 102.180 yuanes (dólares) por tonelada métrica.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,31%, hasta los 13.155 dólares por tonelada, a las 0300 GMT.

El dólar alcanzaba su nivel más bajo desde el 30 de enero, lo que hizo que las materias primas cotizadas en dólares fueran más asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

Por otra parte, la demanda en China, el principal consumidor, se ha ralentizado tras las actividades de reposición de existencias de la semana pasada y la proximidad de las vacaciones, según indicó el bróker chino Galaxy Future en una nota.

La demanda solo repuntará en marzo en China, según los operadores.

Mientras tanto, los niveles de existencias de cobre siguieron aumentando.

La cuota del cobre fabricado en China en las existencias de la LME cayó en enero, ya que la bolsa se convirtió en el lugar de referencia para los operadores de EEUU y el resto de Asia que buscaban almacenar el metal. Las existencias de origen chino siguieron registrando un aumento intermensual, en términos absolutos, del 8,77%, hasta alcanzar las 95.150 toneladas.

Las existencias de cobre supervisadas por la SHFE subieron el viernes, hasta alcanzar su nivel más alto desde marzo, mientras que las existencias de cobre de la Comex de EEUU avanzaron hasta alcanzar un récord de 536.563 toneladas.

Entre otros metales básicos de la SHFE, el níquel lideraba los avances, con un alza del 4,02%, hasta los 139.360 yuanes por tonelada. El níquel de la LME subía un 1,94%, hasta los 17.830 dólares por tonelada.

Medios de comunicación locales indonesios informaron el martes por la noche que el principal productor de níquel ha aprobado hasta ahora cuotas de extracción de níquel de entre 260 y 270 millones de toneladas métricas para 2026.

"Tanto en el caso del carbón como del níquel, el Gobierno indonesio ha tomado medidas para reducir los permisos de extracción en 2026, lo que podría dar lugar a una disminución de los volúmenes producidos y exportados", señaló Jim Lennon, director general de Estrategia de Materias Primas de Macquarie Group, en una nota.

En otras partes de la SHFE, el aluminio subía un 0,49%, el zinc ganaba un 0,57%, el plomo avanzaba un 0,39% y el estaño se revalorizaba un 3,27%.

Entre otros metales de la LME, el aluminio se apreciaba un 0,68%, el zinc subía un 0,62%, el plomo crecía un 0,18% y el estaño ganaba un 1,77%.

(1 dólar = 6,9121 yuanes renminbi chinos)

(Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; información adicional de Polina Devitt en Londres; edición de Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)