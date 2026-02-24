METALES BÁSICOS: el cobre sube con el regreso de los operadores chinos tras los días festivos

24 feb (Reuters) -

El cobre subía el martes, cuando los operadores chinos regresaron al mercado tras los festivos, mientras persistía la cautela derivada del aumento de las existencias y la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzó un 0,75% y cerró la jornada bursátil a 101.510 yuanes (US$14.728,88) la tonelada métrica en el primer día de reapertura de la bolsa tras los festivos de nueve días por el Año Nuevo Lunar en China.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzaba un 1,67%, hasta alcanzar los US$13.084 por tonelada a las 0735 GMT.

"El cobre está mostrando resistencia a pesar del alto nivel de existencias, mientras los inversores siguen confiando, pero se necesitaría un nuevo catalizador para que el cobre rompiera en cualquier dirección", dijo un operador en Shanghái, que prefirió mantener el anonimato al no estar autorizado para hablar con los medios de comunicación. Las existencias de cobre almacenadas en los almacenes registrados en la LME están aumentando rápidamente desde mediados de enero, hasta alcanzar un total de 241.825 toneladas, la cifra más alta desde marzo de 2025, según los datos de la bolsa publicados el lunes.

El cobre también se enfrenta a una renovada incertidumbre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara el viernes en contra de los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, lo que le llevó a anunciar aranceles temporales del 15% sobre las importaciones de todos los países.

La sentencia mantuvo los gravámenes específicos para cada sector que se impusieron por razones de seguridad nacional, incluidos los aplicados a los productos de aluminio, acero y cobre.

Los metales están subiendo, después de que "la decisión redujo los riesgos inmediatos para los flujos comerciales globales y la demanda industrial", señalaron los analistas de ING en una nota.

"Sin embargo, la subida podría seguir limitada, dado que se mantienen algunos aranceles específicos para determinados sectores y que el Gobierno podría adoptar medidas comerciales alternativas".

En el resto del mercado, el níquel subía, en un momento en que las autoridades indonesias consideraron revocar el permiso medioambiental de PT QMB New Energy Materials, una empresa conjunta de níquel y cobalto liderada por la china GEM. El contrato de níquel más negociado de Shanghái avanzó un 1,30% y cerró en 137.950 yuanes la tonelada, mientras que el níquel de referencia de Londres subía un 2,27%, hasta los US$17.675 la tonelada. Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio se revalorizaba un 0,75%, el zinc avanzaba un 0,74%, el estaño subía un 0,90% y el plomo registraba la única pérdida, con un descenso del 0,18%. En el resto de la LME, el aluminio ganaba un 0,58%, el zinc avanzaba un 0,9%, el plomo subía un 1,64% y el estaño se revalorizaba un 4,57%.

(US$1 = 6,8919 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)