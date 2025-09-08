Metales básicos: El cobre sube en Londres ante las apuestas a una bajada de tipos en EEUU

Por Lucas Liew

8 sep (Reuters) -

Los precios del cobre subían ligeramente el lunes en Londres, impulsados por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal, después de que los decepcionantes datos laborales de EEUU reforzaran los argumentos a favor de la relajación monetaria, pero la menor demanda en China, principal consumidor, limitó las ganancias. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,1% a US$9907,5 por tonelada métrica a las 0226 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,25% a 79.740 yuanes (US$11.176,52) por tonelada. La mayor fundición de cobre de Japón, JX Advanced Metals, tiene previsto recortar la producción de cobre en decenas de miles de toneladas métricas en el año fiscal 2025 con respecto a sus planes anteriores y presentar una hoja de ruta para reducir la capacidad de fundición antes de marzo con el fin de apoyar los precios. En general, el índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis divisas principales, se estabilizaba en 97,87, tras caer más de un 0,5% el viernes. Los pésimos datos laborales de Estados Unidos refuerzan la necesidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este mes, mientras el crecimiento del empleo se redujo drásticamente en agosto y la tasa de desempleo se situaba en el 4,3%, el nivel más alto de los últimos cuatro años.

Unos tipos de interés más bajos mejoran las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento.

Sin embargo, el aumento de los precios del cobre ha frenado la demanda interna y el consumo de los usuarios finales, debilitando la voluntad de las empresas de reabastecerse, según el corredor chino Guotai Junan Futures.

Los datos preliminares del comercio chino de agosto mostraron que las importaciones de cobre en bruto se situaron en 425.000 toneladas métricas en agosto, un 11,5% menos que hace un mes. Los inventarios de cobre en los almacenes registrados en la LME se mantuvieron prácticamente estables en 157.950 toneladas, tras haber aumentado un 74% desde finales de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que ofrece algunas exenciones arancelarias a los socios comerciales que lleguen a acuerdos sobre exportaciones industriales como el níquel y otros metales. Entre otros metales de Londres, el aluminio subía un 0,19% a US$2605,5 la tonelada, el níquel ganaba un 0,2% a US$15.265, el plomo avanzaba un 0,08% a US$1986,5 y el zinc aumentaba un 0,44% a US$2873,5, mientras que el estaño bajaba un 0,04% a US$34.300.

El aluminio SHFE avanzaba un 0,07% a 20.685 yuanes, el níquel ganaba un 0,33% a 121.500 yuanes, el plomo subía un 0,06% a 16.890 yuanes y el zinc aumentaba un 0,43% a 22.210 yuanes, mientras que el estaño descendía un 1,1% a 269.250 yuanes.

(US$1 = 7,1346 yuanes) (Información de Lucas Liew; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)